桃園餐飲紛推優惠搶五倍券大餅 防疫飯店苦嘆失商機
振興五倍券即將10月8日上路，隨餐飲鬆綁，桃園市各大飯店餐廳、購物百貨店餐廳紛紛推出振興券方案，搶食消費大餅，福容飯店A8館推出住房、餐飲優惠最高逾萬元優惠，台茂購物推出餐飲最高消費滿千送千優惠；大江購物推出「振興券特價」優惠，遠桃園店將在周年慶製作餐飲COUPON券優惠，不少轉為防疫旅館的飯店、餐廳未復業，有的業者今天下午苦嘆，因為防疫旅館、餐飲還無法恢復營運，失去五倍券競爭商機。
福容飯店A8館搶振興券商機祭出3大振興方案，該館表示，各項精緻客房專案優惠，持紙本振興券支付房費，可享有升等或贈送套餐或其他各項回饋，促銷期間免費加入享福卡會員，消費可獲餐飲、住房抵用券優惠，使用五倍券消費多、回饋多。
大江購物中心推出持紙本、數位振興券，可再享指定店櫃專屬優惠，該店表示，持振興券加碼來店禮消費滿999元送200元電子現金券，美食專櫃推出專屬優惠之外，古拉爵餐廳推出使用紙本千元振興券，消費滿千可獲優惠券5千元最優惠，
台茂購物中心全館逾40家餐廳美食，全數推出振興五倍加碼，最高可享滿千送千優惠，或享有振興推薦價美食餐點，該店表示，漢來海港多家美食專賣店持五倍券消費可享滿千送千，相當直接5折優惠，消費多回饋多。
遠東百貨桃園店預定10月7日起推出周年慶預購促銷活動，該店表示，預購視同周年慶開打，為提高五倍券業績，該店製作餐飲COUPON券，各品牌餐廳2種以上優惠，提醒消費者使用五倍券多消費多享受。
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