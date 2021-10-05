桃園餐飲紛推優惠搶五倍券大餅 防疫飯店苦嘆失商機

振興五倍券即將10月8日上路，隨餐飲鬆綁，桃園市各大飯店餐廳、購物百貨店餐廳紛紛推出振興券方案，搶食消費大餅，福容飯店A8館推出住房、餐飲優惠最高逾萬元優惠，台茂購物推出餐飲最高消費滿千送千優惠；大江購物推出「振興券特價」優惠，遠桃園店將在周年慶製作餐飲COUPON券優惠，不少轉為防疫旅館的飯店、餐廳未復業，有的業者今天下午苦嘆，因為防疫旅館、餐飲還無法恢復營運，失去五倍券競爭商機。

福容飯店A8館搶振興券商機祭出3大振興方案，該館表示，各項精緻客房專案優惠，持紙本振興券支付房費，可享有升等或贈送套餐或其他各項回饋，促銷期間免費加入享福卡會員，消費可獲餐飲、住房抵用券優惠，使用五倍券消費多、回饋多。

大江購物中心推出持紙本、數位振興券，可再享指定店櫃專屬優惠，該店表示，持振興券加碼來店禮消費滿999元送200元電子現金券，美食專櫃推出專屬優惠之外，古拉爵餐廳推出使用紙本千元振興券，消費滿千可獲優惠券5千元最優惠，

台茂購物中心全館逾40家餐廳美食，全數推出振興五倍加碼，最高可享滿千送千優惠，或享有振興推薦價美食餐點，該店表示，漢來海港多家美食專賣店持五倍券消費可享滿千送千，相當直接5折優惠，消費多回饋多。