垃圾大戰話題未歇 桃園再掀廚餘大戰爭議

政府防範非洲豬瘟，整個９月禁用廚餘養豬，桃園市這段時間每天166噸廚餘被分送到堆肥場和掩埋場處理，但相關配套疑未周全，臭氣及污水引民眾抱怨，藍綠2黨議員今天都在環保局赴議會工作報告時提出質疑；環保局長呂理德表示廚餘處理問題現已結束，如有違反廢清法，將依法處理。

桃園在禁用廚餘養豬期間，廚餘多被運往泓橋和先趨科2家推肥廠處理成肥料，如超過2堆肥場日處理量，才會送到觀音區保障掩埋場掩埋；掩埋場在這次政策總共收了600多噸廚餘。

先趨科周遭的居民日前拉布條抗議該公司經常飄惡臭，議員郭麗華也指，先趨科仍在試車階段，為何要把這麼重要的工作交給一個還在試車的單位；呂理德強調政策已經結束，自己幾乎天天去現場看，現在環境比起之前也改善很多。但是，郭麗華仍指有居民午睡被臭醒，晚上也吃不下飯。

郭麗華表示短暫停留感受不深，問呂理德要不要搬到海湖里實際體驗，呂回答「沒有問題」，並稱陳抗民眾只是少數3、5人，不能代表所有人的看法，結果引議員劉勝全不滿，追問「要幾房幾廳」，並指海湖有變色河川跟空氣汙染，廚餘都跑到河川海洋裡面了。

議員舒翠玲拿出觀音區保障掩埋場的影片，質疑掩埋場未依照挖洞、掩埋、覆土等SOP處理廚餘，廢水滲進土壤再排進大海，造成生態汙染；舒翠玲質疑環保局帶頭作亂，應該「自己罰自己」。桃園市副市長高安邦表示「按規定處理」，呂理德則說「依法處理」，環保局則是事後補充影片清倒範圍仍是掩埋場範圍，沒有開罰問題。