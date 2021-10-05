新竹好市多停車收費釀周邊大塞車 今會勘結論出爐

新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，上周六首遇假日造成慈雲路周邊大塞車，甚至回堵到龍山南路，不少用路人與居民都塞在車陣，警方也從早一路疏導車流到晚上。市警局交通局今天下午安排會勘，好市多也派代表說明，多名議員要求改善車牌辨識系統、聘請義交疏導等，勿將企業成本外部化，業者允諾改善完成前暫不收費。

新竹好市多位於新竹市東區慈雲路上，一旁還有迪卡儂大型賣場、多個建案大樓，原本就是交通繁忙之處，由於新竹好市多地下停車場為免費使用，屢有久停未消費車輛停放，好市多新竹店也決定實施停車收費，為全台第6家實施停車收費的好市多賣場。

不過，新竹好市多周邊腹地小，停車場入口一旁就是交通要道慈雲路，上周六早上出現壅塞車潮，不少用路人紛紛上網發文抱怨「怎麼會那麼塞」，才知道是好市多開始停車收費後，因採車牌辨識系統，車輛停等、進入費時，連鎖反應造成周邊大回堵。

好市多停車收費癱瘓周邊交通，議員接獲陳情不斷，市警局交通隊今天下午2點半安排會勘，市議員黃文政、蔡惠婷、鄭美娟、陳建名、曾資程、劉崇顯、林彥甫等人都親自到場參與，交通隊長陳俊誠、二分局長謝政憲與市府交通處科長陶穎奇等也與會。

多名議員上周六當天都有到場了解塞車情形，紛紛強調不反對停車收費，但企業不應該將內部管理成本外部化，讓警方、民眾承擔塞車問題，業者應先改善辨識設備並調整空間配置等，減少車輛等待時間，由於好市多有意繼續平日收費，若車流塞到埔頂二路才會暫停收費，現場議員也認為不妥，建議先改善完成再啟動收費。

陳俊誠認為，業者為了營運停車收費沒有問題，但賣場僅1個車道進行車牌辨識，1輛車要花8到10秒鐘，效率太差，業者應提高車牌辨識系統規格，加快辨識速度，否則一到假日就完蛋，出現塞車車潮，警方勢必就要派員疏導，光上周六就加派10人協助。