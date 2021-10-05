快訊

諾貝爾物理獎揭曉 日德義3學者獲獎

沒預約到第二劑長者別慌 北市7醫院開設「AZ特別門診」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新竹好市多停車收費釀周邊大塞車 今會勘結論出爐

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，假日造成慈雲路周邊大塞車，平日尖峰時刻也會出現排隊車潮。記者張裕珍／攝影
新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，假日造成慈雲路周邊大塞車，平日尖峰時刻也會出現排隊車潮。記者張裕珍／攝影

新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，上周六首遇假日造成慈雲路周邊大塞車，甚至回堵到龍山南路，不少用路人與居民都塞在車陣，警方也從早一路疏導車流到晚上。市警局交通局今天下午安排會勘，好市多也派代表說明，多名議員要求改善車牌辨識系統、聘請義交疏導等，勿將企業成本外部化，業者允諾改善完成前暫不收費。

新竹好市多位於新竹市東區慈雲路上，一旁還有迪卡儂大型賣場、多個建案大樓，原本就是交通繁忙之處，由於新竹好市多地下停車場為免費使用，屢有久停未消費車輛停放，好市多新竹店也決定實施停車收費，為全台第6家實施停車收費的好市多賣場。

不過，新竹好市多周邊腹地小，停車場入口一旁就是交通要道慈雲路，上周六早上出現壅塞車潮，不少用路人紛紛上網發文抱怨「怎麼會那麼塞」，才知道是好市多開始停車收費後，因採車牌辨識系統，車輛停等、進入費時，連鎖反應造成周邊大回堵。

好市多停車收費癱瘓周邊交通，議員接獲陳情不斷，市警局交通隊今天下午2點半安排會勘，市議員黃文政、蔡惠婷、鄭美娟、陳建名、曾資程、劉崇顯、林彥甫等人都親自到場參與，交通隊長陳俊誠、二分局長謝政憲與市府交通處科長陶穎奇等也與會。

多名議員上周六當天都有到場了解塞車情形，紛紛強調不反對停車收費，但企業不應該將內部管理成本外部化，讓警方、民眾承擔塞車問題，業者應先改善辨識設備並調整空間配置等，減少車輛等待時間，由於好市多有意繼續平日收費，若車流塞到埔頂二路才會暫停收費，現場議員也認為不妥，建議先改善完成再啟動收費。

陳俊誠認為，業者為了營運停車收費沒有問題，但賣場僅1個車道進行車牌辨識，1輛車要花8到10秒鐘，效率太差，業者應提高車牌辨識系統規格，加快辨識速度，否則一到假日就完蛋，出現塞車車潮，警方勢必就要派員疏導，光上周六就加派10人協助。

好市多也派代表出席，對於停車收費造成警方與民眾困擾致歉，上周日就已經停止假日停車收費，賣場已有規畫將拆除停車場內的緩衝墊，以利車流順暢，目前實測1分鐘可進入7、8輛車，針對會勘建議包括系統改善前不收費、租用停車場等會全力配合。

新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，假日造成慈雲路周邊大塞車，平日尖峰時刻也會出現排隊車潮。記者張裕珍／攝影
新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，假日造成慈雲路周邊大塞車，平日尖峰時刻也會出現排隊車潮。記者張裕珍／攝影
新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，市警局交通局今天安排會勘，多名議員出席提出建議。記者張裕珍／攝影
新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，市警局交通局今天安排會勘，多名議員出席提出建議。記者張裕珍／攝影
新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，市警局交通局今天安排會勘，多名議員出席提出建議。記者張裕珍／攝影
新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，市警局交通局今天安排會勘，多名議員出席提出建議。記者張裕珍／攝影

好市多 新竹 塞車

延伸閱讀

樂高專賣店進駐新竹SOGO 打造 「新竹風城馬賽克牆」

逛好市多1動作被制止 他曝：當會員十幾年不知道這禁忌

從沒看過！好市多見「隱藏版食物」 他直呼：運氣好才買得到

好市多停車場見員工「瘋狂彎腰」 內行人曝神秘服務：超貼心

相關新聞

新竹好市多停車收費釀周邊大塞車 今會勘結論出爐

新竹好市多地下停車場上周開始停車收費，上周六首遇假日造成慈雲路周邊大塞車，甚至回堵到龍山南路，不少用路人與居民都塞在車陣...

桃園KTV解封！好樂迪搶頭香接客

中央流行疫情指揮中心宣布今起部分休閒娛樂場所有條件開放，桃園市昨起陸續有KTV、桌遊等業者提交復業申請文件，桃園市經發局...

大溪老糧倉變身六廿四故事館 宣揚關聖帝君文化資產

桃園市大溪農會在普濟路的倉庫2017年列為歷史建築，地方主要民俗之一大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，2011年登錄為無形文化...

桃市本土課 結合AR導覽13座廟宇

桃園市教育局推動國小在地化課程計畫，今年完成13區共13本教材及課程，今天上午選在桃園區景福宮舉辦教材發表會。現場以13...

桃園綠捷工程趕進度 捷工局:月底地下潛盾工程動工

疫情緩解鬆綁，桃園捷運綠線地下段潛盾施工決定啟動，市政府捷運工程局長陳文德今天上午表示，捷運綠線GC03標的桃園中正路地...

尖石鄉甜柿產季到 柿農在疫情及農損夾縫中求生

新竹縣尖石鄉的每年10月到12月進入甜柿盛產期，今年受到天災氣候影響，不少柿園都出現農損情況，甚至鄉長曾國大就透露「損失...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。