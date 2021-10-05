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欣榮焚化爐議約不順 桃環保局長：垃圾大戰就下台

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一般垃圾逐年成長，前年43萬噸、去年49萬噸，環保局預估今年破51萬噸，不少市議員關心欣榮焚化爐簽約進度和生質能中心何時啟用；環保局長呂理德表示，欣榮議約不順是處理價格談不攏，最快明年5、6月完成議約，而生質能中心預計今年底和明年初分別啟動1、2號爐，不會允許垃圾大戰發生，否則下台負責。

欣榮焚化爐是以BOO（興建、營運、擁有）方案進行，其處理事業廢棄物所產生的爐灰底渣也由桃園市政府買單，因此被人詬病，甚至被市議員調侃不平等條約。如今20年合約到期，環保局與欣榮重新議約，但垃圾處理價格談不攏，最後暫以原條件先續約2年，再繼續談新約。

議員葉明月、黃婉如、周玉琴和徐其萬等人指桃園目前只有欣榮一座焚化爐，而桃園又不可能寄望其他縣市幫忙處理垃圾，在續約談判方面未掌握主導權，等於被廠商掐住脖子；議員謝美英也憂問題再拖下去，就是下一任市長要面對的問題；由於生質能中心啟用期程也牽動欣榮議約談判籌碼，議員徐玉樹與劉曾玉春也關心其進度。

呂理德表示，桃園近年人口不斷移入，所以垃圾量逐年成長，加上新冠肺炎居家辦公的人變多，所以去年一般垃圾的量增加情況明顯。今年1月到6月一般垃圾量已經超過25萬噸，預估年底會超過50萬噸。

呂理德表示，桃園與欣榮的新合約仍持續談判，一旦談成，隨時可以轉換成新合約。雖然桃園垃圾有賴欣榮處理，但未來會有另一家廠商榮鼎以BOT（興建、營運、轉讓）在觀音蓋的生質能中心幫忙處理，而且業者廢棄物處理許可證也是市府發的，市府並非全無優勢，也一定會在明年12月24日任期屆滿前把問題解決。

環保局補充，生質能中心厭氧消化單元相關作業接近完成，預計今年底試運轉，而熱處理單元鍋爐正在配管線，預計年底試燒，明年3月起24小時處理垃圾。

桃園 焚化爐 廢棄物

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