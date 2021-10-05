快訊

直播／本土連6天+0 今增7例境外確診、無死亡個案

四大媒體公會：媒體分潤應立法 不採基金會模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大溪老糧倉變身六廿四故事館 宣揚關聖帝君文化資產

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
六廿四故事館名稱來自關聖帝君農曆6月24日生日。記者鄭國樑／攝影
六廿四故事館名稱來自關聖帝君農曆6月24日生日。記者鄭國樑／攝影

桃園市大溪農會在普濟路的倉庫2017年列為歷史建築，地方主要民俗之一大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，2011年登錄為無形文化資產，文化局整合建築與文化資產，修復農會倉庫日據時期原有形制和解構以後，導入關聖帝君文化資產，化倉庫為木博館群的「大溪六廿四故事館」，今晚7點起安排開館宣傳活動。

文化局指指出，大溪農會倉庫建築為日據時期1942年蓋成的米糧倉庫，戰後歷經護衛「蔣公行館（現為木博館群展館之一）」憲兵隊的宿舍，及大溪農會租用為食鹽肥料倉庫等，不同時期賦予不同的使用功能，因保留日據時期倉庫特殊解構建築原貌，2017年登錄為桃園市歷史建築，市政府投注經費修復，完工以後規畫為大溪木博館群中的「六廿四故事館」。

文化局表示，大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典2011年登錄為無形文化資產，俗稱「迎六月廿四（關聖帝君農曆生日）」，是大溪重要的民俗活動，更是幾代人對於故鄉的共同記憶。大溪農會老糧倉修復後有了新生命，成為保存及推廣大溪百年慶典文化精神食糧的糧倉。

六廿四故事館為保存及推廣大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典、遶境文化與社頭文化，規畫1樓為常設展區，2樓為教育推廣體驗空間，其中融入各種影音多媒體、體感遊戲裝置、互動體驗展示，讓大小朋友能透過多元體感學習，認識、親近大溪在地慶典文化。

文化局修復大溪農會倉庫，保有原本日據時期的建築形制和解構。記者鄭國樑／攝影
文化局修復大溪農會倉庫，保有原本日據時期的建築形制和解構。記者鄭國樑／攝影
大溪農會老糧倉開放後，遊客可以進入參觀，同時了解地方關聖帝君民俗。記者鄭國樑／攝影
大溪農會老糧倉開放後，遊客可以進入參觀，同時了解地方關聖帝君民俗。記者鄭國樑／攝影

歷史建築 農會 文化資產

延伸閱讀

婦人說不清匯200萬用途 農會主任用Line報警成功攔詐

雙十連假桃園台66接中山高南下匝道 9日封閉24小時

桃園大溪及平鎮分別傳出火警 幸無人受傷

大溪仁和陸橋將拆除 10月7日晚上9點至隔日6點交管

相關新聞

桃園綠捷工程趕進度 捷工局:月底地下潛盾工程動工

疫情緩解鬆綁，桃園捷運綠線地下段潛盾施工決定啟動，市政府捷運工程局長陳文德今天上午表示，捷運綠線GC03標的桃園中正路地...

大溪老糧倉變身六廿四故事館 宣揚關聖帝君文化資產

桃園市大溪農會在普濟路的倉庫2017年列為歷史建築，地方主要民俗之一大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，2011年登錄為無形文化...

桃市本土課 結合AR導覽13座廟宇

桃園市教育局推動國小在地化課程計畫，今年完成13區共13本教材及課程，今天上午選在桃園區景福宮舉辦教材發表會。現場以13...

尖石鄉甜柿產季到 柿農在疫情及農損夾縫中求生

新竹縣尖石鄉的每年10月到12月進入甜柿盛產期，今年受到天災氣候影響，不少柿園都出現農損情況，甚至鄉長曾國大就透露「損失...

桃園市10月徵才4場釋出5500職缺 15日開跑

疫情趨緩，勞動市場回溫，桃園市就業職訓服務處10月15日起於在各地辦理4場徵才活動，邀請122家廠商、釋出超過5500個...

雙十連假桃園台66接中山高南下匝道 9日封閉24小時

桃園市平鎮警分局配合雙十節3天連續假日國道交通疏導、管制專案，台66線快速道路匯入國道1號（中山高）平鎮系統交流道南下匝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。