聽新聞
test
0:00 / 0:00
大溪老糧倉變身六廿四故事館 宣揚關聖帝君文化資產
桃園市大溪農會在普濟路的倉庫2017年列為歷史建築，地方主要民俗之一大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，2011年登錄為無形文化資產，文化局整合建築與文化資產，修復農會倉庫日據時期原有形制和解構以後，導入關聖帝君文化資產，化倉庫為木博館群的「大溪六廿四故事館」，今晚7點起安排開館宣傳活動。
文化局指指出，大溪農會倉庫建築為日據時期1942年蓋成的米糧倉庫，戰後歷經護衛「蔣公行館（現為木博館群展館之一）」憲兵隊的宿舍，及大溪農會租用為食鹽肥料倉庫等，不同時期賦予不同的使用功能，因保留日據時期倉庫特殊解構建築原貌，2017年登錄為桃園市歷史建築，市政府投注經費修復，完工以後規畫為大溪木博館群中的「六廿四故事館」。
文化局表示，大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典2011年登錄為無形文化資產，俗稱「迎六月廿四（關聖帝君農曆生日）」，是大溪重要的民俗活動，更是幾代人對於故鄉的共同記憶。大溪農會老糧倉修復後有了新生命，成為保存及推廣大溪百年慶典文化精神食糧的糧倉。
六廿四故事館為保存及推廣大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典、遶境文化與社頭文化，規畫1樓為常設展區，2樓為教育推廣體驗空間，其中融入各種影音多媒體、體感遊戲裝置、互動體驗展示，讓大小朋友能透過多元體感學習，認識、親近大溪在地慶典文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言