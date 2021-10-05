大溪老糧倉變身六廿四故事館 宣揚關聖帝君文化資產

桃園市大溪農會在普濟路的倉庫2017年列為歷史建築，地方主要民俗之一大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典，2011年登錄為無形文化資產，文化局整合建築與文化資產，修復農會倉庫日據時期原有形制和解構以後，導入關聖帝君文化資產，化倉庫為木博館群的「大溪六廿四故事館」，今晚7點起安排開館宣傳活動。

文化局指指出，大溪農會倉庫建築為日據時期1942年蓋成的米糧倉庫，戰後歷經護衛「蔣公行館（現為木博館群展館之一）」憲兵隊的宿舍，及大溪農會租用為食鹽肥料倉庫等，不同時期賦予不同的使用功能，因保留日據時期倉庫特殊解構建築原貌，2017年登錄為桃園市歷史建築，市政府投注經費修復，完工以後規畫為大溪木博館群中的「六廿四故事館」。

文化局表示，大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典2011年登錄為無形文化資產，俗稱「迎六月廿四（關聖帝君農曆生日）」，是大溪重要的民俗活動，更是幾代人對於故鄉的共同記憶。大溪農會老糧倉修復後有了新生命，成為保存及推廣大溪百年慶典文化精神食糧的糧倉。