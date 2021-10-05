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桃市本土課 結合AR導覽13座廟宇

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園國小校長楊雅真和景福宮主委簡征潭希望透過在地化課程，讓孩子更認識本土文化。記者朱冠諭／攝影
桃園國小校長楊雅真和景福宮主委簡征潭希望透過在地化課程，讓孩子更認識本土文化。記者朱冠諭／攝影

桃園教育局推動國小在地化課程計畫，今年完成13區共13本教材及課程，今天上午選在桃園區景福宮舉辦教材發表會。現場以13座廟宇為主題擺設攤位，展示各區特色教材。桃園市長鄭文燦表示，透過廟宇代表的在地文化傳承，可以讓學生更認識腳下的土地，這次教材也結合AR科技，讓學童可以利用線上導覽增加學習樂趣。

在地化課程計畫今年以「民俗信仰與廟宇節慶」為主題，由青溪國小統籌，每區由1所學校製作特色教材，介紹的宮廟包括桃園區景福宮、中壢區仁海宮、平鎮區褒忠祠、楊梅區上湖國小、龍潭區龍元宮、大溪區普濟堂、八德區三元宮、龜山區壽山巖觀音寺、蘆竹區五福宮、大園區福海宮、觀音區甘泉寺、新屋區長祥宮、復興區角板山中福興宮。

桃園國小教師吳靜宜說，很多小朋友對傳統文化的了解不多，這次設計教案的主軸是「越在地越國際」，讓小朋友從生活中出發，跟上祖先的腳步。景福宮主委簡征潭說，景福宮歷史悠久，是桃園人的信仰中心，這樣的大廟過去跟人們的生活息息相關，不過代代相傳的文化卻和現在的小朋友距離越來越遙遠，因此希望課程讓孩子們知道「老祖宗留下的遺產真的很棒。」

教育局小教科長沈可點表示，9月開學初已將印製的在地化教材發送至各國小，教材融入4年級社會、藝文領域課程；學校可以安排實地踏查戶外教學，讓學生走讀家鄉，認識並體驗在地文化，市府也架設網站，並導入AR數位智慧學習，運用APP行動導覽等學習任務，提供360度環景影像，在不需要到現場也能身歷其境。

桃園市教育局推動國小在地化課程計畫，今年完成13區共13本教材及課程，今天上午選在桃園區景福宮舉辦教材發表會。
桃園市教育局推動國小在地化課程計畫，今年完成13區共13本教材及課程，今天上午選在桃園區景福宮舉辦教材發表會。
桃園市長鄭文燦表示，透過廟宇代表的在地文化傳承，可以讓學生更認識腳下的土地，這次教材也結合AR科技，讓學童可以利用線上導覽增加學習樂趣。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦表示，透過廟宇代表的在地文化傳承，可以讓學生更認識腳下的土地，這次教材也結合AR科技，讓學童可以利用線上導覽增加學習樂趣。記者朱冠諭／攝影

桃園 教育局 信仰

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