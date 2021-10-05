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桃園綠捷工程趕進度 捷工局:月底地下潛盾工程動工

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園綠線捷運地上土建施工趕進度（見圖）， 市府捷工捷決定本月底啟動綠捷桃園地下段潛盾工程施工。圖／市府捷工局提供
桃園綠線捷運地上土建施工趕進度（見圖）， 市府捷工捷決定本月底啟動綠捷桃園地下段潛盾工程施工。圖／市府捷工局提供

疫情緩解鬆綁，桃園捷運綠線地下段潛盾施工決定啟動，市政府捷運工程局長陳文德今天上午表示，捷運綠線GC03標的桃園中正路地下段潛盾工程，預定本月底自綠捷G12站、G13站之間的北出土段率先動工，正式啟動全長約12.5公里的綠捷地下段工程施工。

桃園綠捷為橫跨北桃園主要捷運線，繼2019年八德段地上段土建工程動工以來，被視為綠捷施工最困難的地下段潛盾工程，包括GC02標八德介壽路的綠捷G03站到G06站南地下段、長約6.74公里；GC03標桃園、蘆竹中正路的綠捷G07站到G12站北地下段、長約5.79公里，綠捷地下段工程全長約12.5公里。

陳文德表示，目前綠捷GC03標北地下段潛盾機作業就緒，月底將在北出土段動工，另GC02標南地下段正在進行潛盾機組裝等作業，預定明年中自八德G03站前的南出土段動工，屆時綠捷地下段南、北兩邊同時鑽掘施工進行銜接進度。

綠捷地下段工程施工，最大問題就是面臨桃園區中正路的地下管線困擾，市府正與自來水、瓦斯天然氣等管線單位協調，希望GC03標本月底潛盾機進入地下鑽掘施工，管線單位配合進行管線遷移，以利綠捷地下段工程進行，降低影響居民生活。

桃園捷工局決定本月底啟動綠捷桃園地下段潛盾工程施工，包商完成潛盾機組裝就緒。圖／市府捷工局提供
桃園捷工局決定本月底啟動綠捷桃園地下段潛盾工程施工，包商完成潛盾機組裝就緒。圖／市府捷工局提供

桃園 捷運 疫情

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