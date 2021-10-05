尖石鄉甜柿產季到 柿農在疫情及農損夾縫中求生

新竹縣尖石鄉的每年10月到12月進入甜柿盛產期，今年受到天災氣候影響，不少柿園都出現農損情況，甚至鄉長曾國大就透露「損失近一半」，情況也令不少柿農憂心今年收入銳減如何生活，只盼能藉著這波五倍券商機，讓辛苦栽種的甜柿能獲得消費者青睞。

今天（5日）上午，尖石鄉公所為甜柿進行促銷宣傳，希望搭上國慶連假及五倍券商機，好好行銷尖石甜柿，更請來原住民歌手羅美玲擔任代言人，歌手曾宇辰上午也來到活動現場，為家鄉的甜柿高歌宣傳，公所希望民眾能在進入秋季時分，選購尖石甜柿，品嘗當季最好吃的水果，甚至直接到尖石賞楓、泡溫泉。

曾國大表示，今年為了防疫，比照水蜜桃銷售模式採線上訂購、出貨，不過也歡迎遊客上山遊玩，尤其搭上五倍券商機，尖石鄉也推出摸彩券活動，不管民眾是要來泡溫泉，還是到尖石鄉內的餐廳用餐，民眾只要在鄉內消費滿額就可獲得摸彩券，獎品總價值高達40萬元。

不過對於今年的農損情況，曾國大就說明，甜柿是尖石鄉的3大農產品之一，主要產地是梅花、新樂及義興村，總種植面積約64公頃，但今年因為受到天災影響，農損情況嚴重，甚至有損失一半的狀況，今年的產量僅剩47萬公斤，近乎腰斬，預估產值剩3800萬元，讓不少農民非常憂心。

柿農江銀政說，今年的甜柿生長情況因為天候影響，產量不比往年多，尤其今年生長期間天氣變化劇烈，可能上午出大太陽，下午馬上又下起大雨，使得甜柿無法適應劇烈變化，不少果實都陸續落果，不過希望消費者放心，今年甜柿吃起來品質也不差。

公所農業課長葉長城說，今年年初碰上嚴重乾旱天氣，沒想到5月甜柿開花季時，又遇上致災性的鋒面大雨，正當僅剩的果實開始結果時，8月又遇上盧碧颱風從新竹登陸、西南氣流豪雨，導致甜柿嚴重落果。