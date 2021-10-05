桃園市10月徵才4場釋出5500職缺 15日開跑

疫情趨緩，勞動市場回溫，桃園市就業職訓服務處10月15日起於在各地辦理4場徵才活動，邀請122家廠商、釋出超過5500個職缺，類別橫跨工業、服務業，日月光、友達、統聯、家樂福等知名企業均投入參與，最大場將於桃園區風禾公園舉辦，一次匯集60家廠商共3400個職缺。

就服處指出，本次徵才活動共邀請122家廠商、釋出逾5500個職缺，包含日月光、頎邦科技、合晶科技、友達光電、麗清科技、漢鐘精機、陽程科技、亞旭電腦、嘉聯益科技、全家、家樂福、桃苗汽車、瑞健股份有限公司、榮工工程、新竹物流、統聯汽車客運、雲雀國際、化新精密、祥儀、大毅科技等知名企業均投入參與。

就服處表示，現場將釋出工程師、研發主管、儲備幹部、技術員、生產線主任、業務人員、門市人員等多元職缺，更有廠商開出10萬元高薪職缺獵才，有興趣的求職者務必把握機會參加。

4場徵才活動資訊如下：

1. 10月15日（五）13:00-16:00 桃園勞工教育大樓（桃園市桃園區民生路650號3樓），共18家廠商，600個職缺。

2. 10月20日（三）9:00-13:00 中壢就業中心（桃園市中壢區新興路182號），共24家廠商，800個職缺。

3. 10月23日（六）10:00-14:00 風禾公園（桃園市桃園區慈文路688號），共60家廠商，3400個職缺。

4. 10月25日（一）13:30-16:00 紅梅市民活動中心（桃園市楊梅區校前路41號1樓），共20家廠商，700個職缺。

就服處表示，勞動部日前推出「安穩僱用計畫2.0」，由原定今年9月30日申請截止，延長至明年6月30日止，雇主聘用公立就服機構推介的失業勞工，可獲最高3萬元獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵，徵才活動現場也會提供諮詢登記。

就服處指出，現場也提供「青年安薪就業讚」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」多種方案諮詢及登記，詳情可洽各地桃園、中壢就業中心或上就服處網站查詢。