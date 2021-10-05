黑蝙蝠、六燃眷村搬上台 新竹在地原創音樂劇9日登場

以新竹空軍黑蝙蝠中隊及第六燃廠房為背景，用三年期程製作的在地原創音樂劇《北斗星下的大煙囪》將於本周六（9日）下午2點半以音樂劇音樂會形式在新竹市文化局演藝廳演出；特別的是，本劇由文化局策畫，去年起委請財團法人桃園市廣藝基金會製作，攜手在地傑出演藝團隊「好玩的劇團」及「新竹交響管樂團」參與製作，音樂會將首度發表15首原創歌曲，以歌聲訴說屬於新竹故事。

文化局局長張馨之指出，《北斗星下的大煙囪》是文化局首次嘗試的自製音樂劇，以新竹特有的歷史文化「空軍黑蝙蝠中隊」及「新竹六燃廠房的眷村生活」為背景，期以音樂劇的形式呈現土地上發生的故事，也讓更多人認識、了解新竹的過去；自製節目需耗費三年時間製作，完整節目預計明年秋天呈現，目前所有歌曲已創作完成，9日搶先舉辦音樂劇音樂會，讓民眾一飽耳福。

參與過去兩年製作的演藝廳藝術總監楊忠衡說明，本劇由新生代編劇家王詩淳實地探查、走訪相關人物，到書籍史料蒐集與查閱，耗時一年反覆修正而成。

劇本除試圖喚起大時代下的兒女情長，同時也企盼映照出當代青年對生命的熱情、期待與追求。去年完成的讀劇座談，除獲得在地民眾的熱烈迴響，更有黑蝙蝠中隊或眷村眷屬現身表示，看見兒時的情境發生在舞台上，深受感動。