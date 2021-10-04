桃園拚兩劑疫苗涵蓋率 鄭文燦：10月底目標3成

桃園市長鄭文燦今天在防疫會議表示，桃園目前劑次涵蓋率69.53%，第一劑接種人口涵蓋率58.04%，已完成兩劑涵蓋率11.49%，預估至10月底，全市人口涵蓋率將到達7成，完成兩劑涵蓋率將接近3成。

至於校園BNT接種計畫，因中央配送時程延後，鄭文燦說，原訂10月7、8日預備接種的學校，將順延至12日後，預計18日前完成全市校園接種。

第十輪疫苗今天10點開放預約，提供AZ、高端第2劑，以及BNT第1劑接種，預約時間至明天下午4點。

鄭文燦表示，全市58處社區疫苗接種站將於12及14日上午分別施打AZ第2劑和BNT第1劑，合約醫療院所7至14日開始施打AZ和高端第2劑、13至14日施打BNT第1劑。

鄭文燦表示，第10期的對象分別是7月22日前已完成接種AZ第1劑的50至64歲者、9月8日前已完成接種高端第1劑者，以及64歲以上、18至63歲第九類民眾、18至22歲施打BNT第1劑者。

鄭文燦說，到今天下午，預約接種AZ第2劑者有6萬多人、高端第2劑者有4500多人、BNT第1劑者有2萬多人，預約情況踴躍；疫苗預約平台即日起到6日中午也開放第11期意願登記，提醒符合資格的民眾至平台預約。