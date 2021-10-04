橫跨桃園大漢溪的雙塔懸吊式吊橋 串聯兩岸成生態亮點

桃園市推動大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫，此為橫跨大漢溪的雙塔懸吊式吊橋，成為大溪中庄地區水岸生態旅遊新亮點，水務局長劉振宇表示，吊橋採雙塔懸吊式，主索效率高、穩定性佳，並配合抗風索提供橫向束制，風洞試驗可抗17級風。

桃園市長鄭文燦今前往視察指出，大漢溪跨河休憩路廊銜接工程為大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫之一，將打造全長約419公尺、寬2.5公尺，橫跨大漢溪的雙塔懸吊式吊橋。

劉振宇表示，大漢溪於鳶山堰至武嶺橋河段間，缺乏友善跨越大漢溪的行動線，導致兩岸居民往來不便且觀無法串聯，市府規劃銜接工程，獲經濟部水利署全國水環境改善計畫補助，工程總經費約2億元，已於去年12月開工，預計明年9月底完工。

鄭文燦說，大漢溪跨河吊橋工程採取減項工法，以 低衝擊開發為主，除了必要設施外，其他工程盡量按照生態紋理推動，工程簡約但很實用，保有原來的自然特色。