快訊

台股下挫逾百點 法人建議投資人「超前部署」

解開感覺受體之謎 兩位諾貝爾醫學獎得主都有台灣淵源

桃園最強未來之星爭霸賽邀6支球隊比賽 培養新秀

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
2021桃園最強未來之星爭霸賽，共邀請6支棒球隊伍參賽，期待培養更多新秀進入職棒殿堂。記者翁唯真／攝影
2021桃園最強未來之星爭霸賽，共邀請6支棒球隊伍參賽，期待培養更多新秀進入職棒殿堂。記者翁唯真／攝影

2021桃園最強未來之星爭霸賽今天下午在桃園國際棒球場舉行賽前記者會，桃園市長鄭文燦表示，明起於桃園國際棒球場及副球場開打，邀集6支各級球隊共同參賽，期待培養更多新秀進入職棒殿堂；體育局長莊佳佳表示，開幕戰將於明天上午10時，歡迎民眾到場觀賽。

鄭文燦指出，本賽事共邀請6支棒球隊伍參賽，包括桃園市棒球隊、國立體育大學、開南大學、臺北市立大學及平鎮高中為主的青棒聯隊，5支球隊會先進行20場比賽，冠軍隊伍將進入爭霸賽挑戰職棒樂天桃猿二軍，爭奪最後冠軍殊榮。

鄭市長表示，透過跨級聯賽提升戰力經驗，球探也可透過比賽尋找新秀，即使並非三級棒球培訓出身，業餘球隊球員透過選秀比賽，一樣有機會加入職棒，往後更可形成大專、城市棒球隊與各職棒二軍隊伍的常態競賽，吸引更多人參加。

鄭市長說，自2016年固定舉辦桃園盃全國四級棒球錦標賽，也舉辦4屆全國社區盃慢速壘球錦標賽，今年首創桃園最強未來之星爭霸賽為選秀性質賽事，第1階段贏得冠軍的隊伍可獲20萬元獎金，亞軍10萬元，如果打贏樂天桃猿二軍，再獲10萬元。

莊佳佳表示，桃園最強未來之星爭霸賽由財團法人桃園市體育發展基金會與台灣樂天運動育樂股份有限公司主辦、桃園市政府體育局及桃園市體育總會棒球委員會協辦，第1場開幕戰將於明天上午10時開打，由桃園市棒球隊與平鎮高中聯隊交手，歡迎民眾到場觀賽。

將於明天上午10時開打，由桃園市棒球隊與平鎮高中聯隊交手。記者翁唯真／攝影
將於明天上午10時開打，由桃園市棒球隊與平鎮高中聯隊交手。記者翁唯真／攝影

桃園 體育 鄭文燦

延伸閱讀

桃違法露營場多民代請命 市府：將輔導小露營場合法化

T1／3新血加入 桃園雲豹建構團隊核心

桃園2022跨年3大活動照辦 跨年卡司3大橋段主軸出爐

桃園羅浮溫泉大眾池9日試營運 遊客泡湯要先預約

相關新聞

竹市綠議員稱合併才能改善交通 竹縣府：不要誤導民眾

民進黨新竹市議會黨團與綠黨今開記者會，主張「縣市升格，解決斷頭橋」，數度提到縣市分治造成行政效能低落，更指新竹縣不重視，...

桃園拚兩劑疫苗涵蓋率 鄭文燦：10月底目標3成

桃園市長鄭文燦今天在防疫會議表示，桃園目前劑次涵蓋率69.53%，第一劑接種人口涵蓋率58.04%，已完成兩劑涵蓋率11...

桃園羅浮溫泉大眾池9日試營運 遊客泡湯要先預約

桃園市觀旅局2018年在復興區羅浮泰雅故事公園蓋溫泉泡腳池，1年吸引近20萬人次，市府去年新建「羅浮溫泉湯池」要讓遊客全...

桃園人不滿先趨科廚餘惡臭爆抗爭 拉布條抗議要求改善

桃園市9月防堵非洲豬瘟禁廚餘養豬一個月，市政府指定蘆竹區先趨科公司處理養豬業廚餘，附近里民不滿該廠持續散發惡臭，今天與廠...

不識女團AKB48 Team TP？徐耀昌宣傳場卻一時叫不出口

苗栗縣海洋觀光音樂季晚會10月9日在通霄漁港開唱，女團AKB48 Team TP中的3名人氣團員今天表演宣傳，縣長徐耀昌...

桃園機車駕訓班補助1300元 五倍券購電動機車享優惠

交通部訂定今年10月為「交通安全月」，經研究分析發現，經過機車駕訓班考取駕照民眾降低違規及肇事風險等，因此桃園市政府與交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。