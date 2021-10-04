桃園最強未來之星爭霸賽邀6支球隊比賽 培養新秀
2021桃園最強未來之星爭霸賽今天下午在桃園國際棒球場舉行賽前記者會，桃園市長鄭文燦表示，明起於桃園國際棒球場及副球場開打，邀集6支各級球隊共同參賽，期待培養更多新秀進入職棒殿堂；體育局長莊佳佳表示，開幕戰將於明天上午10時，歡迎民眾到場觀賽。
鄭文燦指出，本賽事共邀請6支棒球隊伍參賽，包括桃園市棒球隊、國立體育大學、開南大學、臺北市立大學及平鎮高中為主的青棒聯隊，5支球隊會先進行20場比賽，冠軍隊伍將進入爭霸賽挑戰職棒樂天桃猿二軍，爭奪最後冠軍殊榮。
鄭市長表示，透過跨級聯賽提升戰力經驗，球探也可透過比賽尋找新秀，即使並非三級棒球培訓出身，業餘球隊球員透過選秀比賽，一樣有機會加入職棒，往後更可形成大專、城市棒球隊與各職棒二軍隊伍的常態競賽，吸引更多人參加。
鄭市長說，自2016年固定舉辦桃園盃全國四級棒球錦標賽，也舉辦4屆全國社區盃慢速壘球錦標賽，今年首創桃園最強未來之星爭霸賽為選秀性質賽事，第1階段贏得冠軍的隊伍可獲20萬元獎金，亞軍10萬元，如果打贏樂天桃猿二軍，再獲10萬元。
莊佳佳表示，桃園最強未來之星爭霸賽由財團法人桃園市體育發展基金會與台灣樂天運動育樂股份有限公司主辦、桃園市政府體育局及桃園市體育總會棒球委員會協辦，第1場開幕戰將於明天上午10時開打，由桃園市棒球隊與平鎮高中聯隊交手，歡迎民眾到場觀賽。
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