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桃園違法露營場多民代請命 市府：將輔導小露營場合法化

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市露營場大多數不合法，市府觀旅局著手輔導500平方公尺以下的小型露營場合法。圖／游國慶提供
桃園市露營場大多數不合法，市府觀旅局著手輔導500平方公尺以下的小型露營場合法。圖／游國慶提供

桃園市議員多人今天質詢，桃園露營人口多、露營場地卻多屬不合法，市府至今沒有露營區自治條例，露營場地安全堪慮，市府應設法輔導合法化，觀旅局長楊勝評表示，中央已有露營場管理要點，地方遵行，不另訂自治條例，現在露營區有九成不合法，主要違反農地農用，市府將針對500平方公尺（約151坪）以下小型露營場14處輔導合法化。

市議員黃婉如、林俐玲和王仙蓮關切桃園許多露營場所合法化，王仙蓮表示，桃園復興區露營場很多，許多民眾到山上散心露營，場地有無管理，影響場地安全，市府應設法輔導合法化。

楊勝評表示，桃園露營場總共約110處，目前合法露營場20處，其他90處未合法，又符合非都市土地使用管制規定11處，總地坪面積未達500平方公尺露營場14處、且未在環境敏感區域，符合低度開發，市府將依規定輔導14處小型露營場合法化。

復興區露營場業者認為，復興區許多露營場地，與全台灣一樣，大多數露營場不合法，因為露營場取得合法很難，限制很多，目前中華民國原住民族露營休閒暨文化觀光發展協會努力爭取露營合法化，業者當然希望政府協助下，讓露營場業者取得合法執照營運。

露營區 桃園 原住民

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