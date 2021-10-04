竹市綠議員稱合併才能改善交通 竹縣府：不要誤導民眾

民進黨新竹市議會黨團與綠黨今開記者會，主張「縣市升格，解決斷頭橋」，數度提到縣市分治造成行政效能低落，更指新竹縣不重視，盼透過升格讓大新竹民眾享有更好的生活品質，但新竹縣府獲知後大為不滿，回應竹市的綠營民代「不要再用錯誤訊息誤導民眾，民代所指控縣府態度消極，絕非事實。」

縣府聲明表示，縣長楊文科上任以來，積極執行十大交通建設，其中台1線替代道路新闢工程（銜接台68線新竹市武陵路斷頭橋）和經國橋道路改善計畫都在進行中。台1線替代道路新闢工程已補正環評計畫，並舉辦說明會彙集民意共識，完成前置作業，近日即可向中央爭取經費。

經國大橋道路改善計畫部分，縣府稱「正透過積極規畫推動改善案，目前已將計畫提送至內政部營建署審議爭取工程經費，規畫時也同時將經國大橋新竹市端一併納入評估改善，並無民進黨市議員所指控不顧竹市端」，並表示後續會提供新竹市府參考，希望能打通新竹縣市間的交通瓶頸。

縣府也對於被指控在大新竹輕軌態度消極一說反擊，「2019年1月新竹縣市首長座談大新竹共好合作會議中，縣長楊文科就表達過正面、支持態度；新竹縣府苦等不到最後定稿報告書，才得知新竹市府未列入縣市多次協商結果，讓一直參與其中的縣府團隊有些遺憾與不解」。