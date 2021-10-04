桃園2022跨年3大活動照辦 跨年卡司3大橋段主軸出爐
桃園市議員多人今天關切市政府2022年跨年晚會是否舉辦、卡司陣容？也有市議員疑今年再辦桃園萬聖城活動形同浪費，市政府觀光旅遊局長楊勝評今天下午表示，跨年晚會、萬聖城活動延續去年作法，將在高鐵桃園站前廣場現地舉辦，但視疫情是否開放觀眾入場直播，跨年晚會規畫「台灣好劇從桃園開始」、「迷哥迷妹來桃園」、「嘻哈嗨翻桃園」三個主要橋段表演，燈會也照常舉辦。
市議員張桂綿、郭麗華、周玉琴、黃敬平關切跨年晚會、桃園萬聖城及桃園燈會是否照常舉行、卡司如何，周玉琴爭取未來桃園燈會移師楊梅舉辦。黃敬平批評，去年萬聖城活動辦得「2266」，停車風沙堆積，等於叫人洗車，今年疫情下舉辦跨年晚會，卡司怎麼辦，不要淪為跨年抽獎活動。
楊勝評表示，去年桃園萬聖城活動吸引21萬人效果很好，今年續辦，去年跨年晚會首度線上直播，今年疫情嚴峻，仍在青埔現地舉辦，採取不開放觀眾入場採線上直播及移至攝影棚直播2個備案，今年桃園萬聖城自10月30日至11月7日舉辦，12月31日舉辦2022桃園跨年晚會，桃園燈會預定2月9日至20日在中壢老街溪舉辦，將不用生肖主燈。
針對市議員、民眾關切跨年晚會卡司，今年跨年晚會預算750萬元，由年代電視得標，楊勝評表示，包括卡司、舞台費用，估計超過1千萬元，經費不足將尋求企業贊助，今年跨年規畫「台灣好劇從桃園開始」、「迷哥迷妹來桃園」、「嘻哈嗨翻桃園」三個主要橋段。他透露「神之鄉」演員王識賢、李玉璽獻唱，「火神的眼淚」演員或歌手演唱，加上高顏值、歌聲好的金曲歌手演唱、國內熱門嘻哈團體表演，卡司堅強，值得期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言