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楊文科為竹科3期請命 希望營建署加速都委會審議進度

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科為竹科3期請命，希望加速園區擴建計畫的開發。圖／縣府提供
楊文科為竹科3期請命，希望加速園區擴建計畫的開發。圖／縣府提供

立委林為洲、林思銘及營建署長吳欣修等人，今天前往會勘新竹縣高鐵橋下聯絡道延伸竹科工程後，轉往科管局聽取竹科2期寶山擴建計畫簡報，縣長楊文科也到場關心，楊文科除了希望竹科寶山2期能順利進行，更當場為竹科3期請命，希望營建署能加速都委會審議進度，讓竹科能擴大開發。

營建署長吳欣修表示，營建署與縣府已經慢慢在收斂竹科3期的議題，希望盡快規畫調整計畫及針對如何開發，與地方達成共識，讓竹科的廠區不只有竹科2期可以利用，未來園區還能持續擴大，提供更多企業進駐。

竹科3期計畫又稱竹科竹東特定區，緊鄰現有竹科園區及竹科2期寶山用地，面積超過400公頃，範圍約在新竹縣竹東鎮的頭重、二重、三重與柯子湖地區，並且涵蓋工研院，但長期以來都有不同聲音反對開發，使得計畫進度緩慢。

楊文科今天在科管局的簡報會議上，就希望營建署能夠盡快完成竹科3期的都市計畫審議，好讓目前已經不敷使用的竹科園區用地能夠獲得更多土地利用，吳欣修則允諾會盡快提到大會進行討論。

楊文科指出，竹科還有500多家廠商需要土地開發建廠，縣府已經為了台積電能夠在竹科2期寶山用地新蓋廠房，提供了許多支援，也在擴建計畫進行過程中，扮演居中協調的角色，讓科管局能夠以最優渥的補償方式徵收民地，讓居民的損失降到最低。

林為洲則表示，竹科是台灣重要的產業發展所在地，人口有別於其他縣市為少數正成長地區，除了感謝內政部能配合竹科的快速發展提供相關的建設補助，也希望相關部會能提供大新竹地區更多協助，尤其對於57萬人口的新竹縣能有更多幫忙，讓經濟命脈能穩定成長。

新竹 楊文科 林為洲

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