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桃園人不滿先趨科廚餘惡臭爆抗爭 拉布條抗議要求改善

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市蘆竹區海湖里民不滿先趨科公司處理養豬業廚餘散發惡臭，拉布條抗議。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區海湖里民不滿先趨科公司處理養豬業廚餘散發惡臭，拉布條抗議。記者曾增勳／攝影

桃園市9月防堵非洲豬瘟廚餘養豬一個月，市政府指定蘆竹區先趨科公司處理養豬業廚餘，附近里民不滿該廠持續散發惡臭，今天與廠方召開說明會，里民掛出「先趨科還我新鮮空氣」布條抗議，強烈要求廠方改善、否則圍廠抗爭，該廠負責人黃宗侯當場致歉、承諾改善前不會運轉，如果改善運轉仍有惡臭將遷廠。

市政府環保局表示，因應防堵非洲豬瘟禁廚餘養豬一個月，委託先趨科公司收廚餘處理，該廠採濕式水解處理，透過高壓、高溫處理廚餘，經查臭味可能來自儲存廚餘處理過程，目前該廠固定汙染源還在測試中，必須通過才會發給執照，在此之前，回應里民監督，先趨科空汙一有檢舉就會嚴加稽查。

為防堵非洲豬瘟，蘆竹區先趨科公司接受市府環保局委託，每天處理20多噸廚餘，未料引爆附近里民抗爭，里民王家慶說，先趨科處理廚餘散發臭味，令里民不了，地方要求廠方停止運轉。海湖里長徐式甫率里民上百人抗議，里民掛出「我要活下去、先趨科還我新鮮空氣」布條表達抗議，有里民更提議「請市長鄭文燦來海湖住一晚」，感受當地空氣品質。

黃宗侯在說明會聽到里民不滿抗議，當場3度向里民道歉，他表示，該廠緊急協助處理廚餘情況，由於人力、設備未完全到位，表達歉意，他承諾廠方在臭味改善前不會運轉，未來若改善後運轉仍有問題將遷廠。

徐式甫表示，先趨科9月1日試運轉、8日就不繼散發臭味，該里中圳街、海山東街、海山路居民受害，環保局3人駐廠，卻遲遲無法改善，若繼續運轉將發動圍廠抗議。里民指出，先趨科散發臭味，造成就讀小四孫子反胃、吃不下飯、睡不著，女婿買4台空氣清淨機仍無法去除臭味。也有里民表示，打了很多通檢舉電話，令人無法接受的是，環保局檢測結果卻都「符合標準」，與居民實際感受落差太大。

桃園市蘆竹區海湖里民不滿先趨科公司處理養豬業廚餘散發惡臭，拉布條抗議。記者曾增勳／攝影
桃園市蘆竹區海湖里民不滿先趨科公司處理養豬業廚餘散發惡臭，拉布條抗議。記者曾增勳／攝影

廚餘 非洲豬瘟 桃園

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