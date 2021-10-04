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不識女團AKB48 Team TP？徐耀昌宣傳場卻一時叫不出口
苗栗縣海洋觀光音樂季晚會10月9日在通霄漁港開唱，女團AKB48 Team TP中的3名人氣團員今天表演宣傳，縣長徐耀昌一時叫不出團名，反而製造效果；他肯定她們的演出，9日當晚將有10名團員上場，還有金曲歌王翁立友等人演出，請民眾注意防疫規定，屆時到場觀賞同樂。
苗栗縣海洋觀光季系列活動舉辦10多年，今年以「幸福苗栗」主題，規畫10月5日在通霄鎮新埔漁港，徐耀昌帶領國小學童放流1萬尾黑鯛魚苗，晚會9日下午5點在通霄漁港登場，安排AKB48 Team TP、翁立友，及樂團noovy、藝人婁峻碩、蔡佳麟、戴梅君、Jennifer等演出，今天在縣府大廳宣傳，徐耀昌、縣議會議長鍾東錦等人啟動海洋觀光音樂季。
今天宣傳安排AKB48 Team TP3名人氣團員表演，出現小插曲，徐耀昌一時叫不出團名，不過，徐耀昌肯定她們的表演充滿年輕人活力，感覺很好，也預祝她們好好加油，未來成為台灣傑出優質藝人。
主辦單位指出，晚會現場免費送1000個口罩，額溫超過攝氏37度，或有呼吸道症狀者，請勿參加，入場實聯制，全程戴口罩、保持安全社交距離，當天如有身體不適，應立即離開會場，保護自己也保護他人。
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