桃園機車駕訓班補助1300元 五倍券購電動機車享優惠

交通部訂定今年10月為「交通安全月」，經研究分析發現，經過機車駕訓班考取駕照民眾降低違規及肇事風險等，因此桃園市政府與交通部公路總局合作及公路總局新竹監理所，共計提供2600個名額給桃園，經機車駕訓班訓練考照後可獲補助訓練費1300元；有參加學員表示，自己真的學到很多道安知識，讓上路時更安心。

桃園市長鄭文燦上午至中壢太子駕訓班表示，市府與交通部公路總局合作，除年初媒合道安活動承辦公司提供217個補助名額，9月再加碼投入100萬元，提供逾700名補助名額，共計補助1000個名額，加上公路總局新竹監理所已補貼桃園市的1600名，總計2600名市民受惠，民眾經機車駕訓班訓練考照後每名補助訓練費1300元。

交通部道安委員會執行秘書吳木富指出，據統計18至24歲年輕機車族群較易因無照駕駛、路況不熟、搶快而發生交通事故，尤其去年交通事故死亡人數約3000人，年輕族群約有349人，占比11.7%，其中更有293人為騎乘機車肇事，比例相當高。

吳木富進一步表示，根據交通大學研究分析，經過機車駕訓班考取駕照民眾降低違規風險32%、肇事風險20%，顯示民眾經訓練再考照上路對於道路風險認知確實有提升；每年9月至年底，是全國事故的高峰期，且61％都在路口，希望民眾能記得路口慢看停、行人停看聽，保障彼此安全。