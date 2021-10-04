博感情與青年面談 苗栗市長邱鎮軍要找出力點

苗栗市長邱鎮軍今天與青年座談，他回應問題並勾勒願景，認為從苗栗火車站到功維敘隧道的無障礙2公里多的動線，加上後花園的貓裏休閒農業區吸客，沿途設置青創市場、小農市場，苗栗市發展及商機可以期待。

苗栗市風箏節規畫系列青年活動，市公所希望找到出力點，扮演風的角色，幫忙青年在苗栗市飄揚，第一場活動今天在老家生活藝文空間舉辦「轉屋下，共下來寮」座談會，邱鎮軍、市公所主任秘書邱宏宬與30名回鄉、留鄉創業青年交流，邱鎮軍並博感情，動手沖泡「三台疊翠」咖啡分享。

部分與會青年反映，苗栗市缺乏大景點，難以吸引外縣市遊客從國道1號苗栗交流道或頭屋交流道，特地到苗栗市駐足消費，邱鎮軍說，苗栗火車站前瞻建設計畫「城鎮之心」已完成，還有興建中的火車頭園區，市公所並將推動沿鐵路高架橋下無障礙設施，一路2公里多，連接到熱門景點的功維敘隧道，中途的高架橋下市場，並規畫成青創市場。

此外，功維敘結合貓裏休閒農業區，打造苗栗市後花園，除了隧道七彩LED亮點外，今年5月新成立的貓裏休閒農業區，也會以「茶薌鐵道」為發展願景，逐步發展茶葉、特色藥草，及觀光旅遊，功維敘還有小農市場等搭配，做大苗栗市的機會。