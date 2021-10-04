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桃園拆除中民宅鷹架傾斜搖搖欲墜 今清晨拆畢恢復通車

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
興建中的中壢體育園區內，昨晚10時30分左右正拆除的民宅外鷹架倒，工程單位漏夜拆除，最後在清晨5時30分恢復通車。記者翁唯真／翻攝
興建中的中壢體育園區內，昨晚10時30分左右正拆除的民宅外鷹架倒，工程單位漏夜拆除，最後在清晨5時30分恢復通車。記者翁唯真／翻攝

疑似因為風太大，中壢體育園區內拆除中民宅的鷹架昨晚10時許朝路面45度傾斜，工程單位緊急處理後，在今天清晨5時30分恢復通車；桃園市勞動檢查處表示，昨日上午已有派員前往工地實施勞動檢查，就已發現工地部分缺失，沒想到鷹架晚上就倒了。

有民眾昨晚路過龍岡路二段、環中東路二段，發現民宅外牆鷹架朝路面45度傾斜，倒在電線桿的高壓電纜上，深怕整片倒下來，於是趕緊報警。

包括中壢警分局、消防局第2大隊、台電及施工單位都到場，警消負責管制及警戒，因離高壓電纜近，怕處理時發生危險，台電立即斷電以利施工，只見現場動用多台高空吊車，徹夜拆除鷹架。

花蓮漫波飯店1日於拆除時發生倒塌意外，2日就有人在臉書「我是中壢人」貼出龍岡路二段附近建築物拆除照片，擔心類似意外發生，沒想到昨晚就出現鷹架傾倒事件。

勞檢處指出，該工程建物為地上5層樓RC造建築，屋頂有鐵皮加蓋遮雨層，拆除時先行打除後方牆面，再由左側往右側推進拆除，並非像花蓮漫波飯店一樣由後往前拆。

雖無立即危害，勞檢處人員仍認為違反職安法令對於拆除結構體應按序由上而下逐步拆除的規定，於現場還發現拆除區域未有明顯揭示拆除作業範圍，附近有與工程無關的人員在活動等違規情事，依法可裁處3到30萬元罰鍰。

勞檢處為避免再對附近居民及用路人造成恐慌，已要求施工廠商依規定由上而下盡速先將第5層樓的部分拆除，降低結構體高度，減低底層梁柱結構的荷重，並持續監測整體建物穩定性，如有需要將要求以型鋼穩定建物後再拆除。

勞檢處處長李賢祥表示，會持續就工程施工安全做嚴厲的把關，並加強辦理職安法令宣導，提升工程施工廠商安全知能，熟稔法令規定，增進工地安全管理水準，避免工安意外事件發生。

昨晚有民眾路過中壢區龍岡路二段、環中東路二段後發現，中壢體育園區內被政府徵收民宅外鷹架朝路面45度傾斜，且靠著電線桿的高壓電纜支撐。記者翁唯真／翻攝
昨晚有民眾路過中壢區龍岡路二段、環中東路二段後發現，中壢體育園區內被政府徵收民宅外鷹架朝路面45度傾斜，且靠著電線桿的高壓電纜支撐。記者翁唯真／翻攝
興建中的中壢體育園區內，昨晚10時30分左右正拆除的民宅外鷹架倒，疑似因為風太大，造成牆外鷹架朝路面45度傾斜，讓路過用路人嚇壞。記者翁唯真／翻攝
興建中的中壢體育園區內，昨晚10時30分左右正拆除的民宅外鷹架倒，疑似因為風太大，造成牆外鷹架朝路面45度傾斜，讓路過用路人嚇壞。記者翁唯真／翻攝

勞檢 工安 建築

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