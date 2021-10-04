年輕人買不起房子？ 頭份市爭取閒置穀倉蓋社會住宅

苗栗縣頭份市、竹南鎮發展迅速，房價也節節高升，頭份市公所爭取市區閒置頭份穀倉活化，興建社會住宅，希望解決青年人及弱勢族群需求，因榖倉起造逾50年，縣府文化觀光局也依文化資產保存法，啟動調查是否具保存價值。

頭份穀倉土地面積約270坪，建築物1942年完工，頭份市農會早年向國有財產署租賃，存放米、糧等農產品，市農會10多年前退租後閒置至今，頭份市長羅雪珠說，頭份穀倉在市區精華路段，地方人士反映穀倉破舊，也有環境髒亂、亂停車等問題，希望可以活化利用，市公所團隊努力，爭取興建社會住宅的可行性，國有財產署及縣府文觀局等相關單位，都完成初勘。

羅雪珠指出，頭份、竹南苗北雙城，房市受到新竹縣市外溢效應，加上台灣積體電路製造公司進駐竹南科學園區，吸引年輕族群入住，隨之房價居高不下，且根據內政部最新公布的房貸負擔能力統計，去年第四季苗栗縣房貸負擔能力從合理變略低，這一年來成長幅度在全台灣僅次台北市，尤其是頭份、竹南地區。

她表示，中央社會住宅政策目的就是為了要照顧弱勢及青年族群的居住需求，實現居住正義並健全住宅市場，市公所團隊將持續努力爭取頭份穀倉興建社會住宅，希望減輕在頭份市居住的經濟負擔。

文觀局指出，頭份穀倉依文資法規定，處分前必須認定是否有保存價值，日前完成現場初勘，還要進一步調查穀倉相關資料，再送委員會審議，目前還沒有定論。