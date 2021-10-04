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首座原民地景式建築 竹市「那魯灣文化聚落」年底完工

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
市府推動「文化聚落新建工程」，打造地景式文化聚落。示意圖／新竹市政府提供
市府推動「文化聚落新建工程」，打造地景式文化聚落。示意圖／新竹市政府提供

新市香山區那魯灣部落是台灣西海岸唯一的阿美族聚落，市府推動「文化聚落新建工程」，打造地景式文化聚落，目前工程進度90％，聚落以兩層樓的集會空間為主體，一旁營造腹地能舉辦豐年祭，解決部落長期來缺乏公共集會空間的問題，屋頂部落瞭望台則有數座小綠丘，可坐望遠眺絕美海岸線，預計今年底完工，將成為17公里海岸線全新亮點，供親子、單車族遊憩新場所。

市府指出，那魯灣村是阿美族為主的聚落，1980年代起各家族搬遷在此落腳，是族人落地而生根的新原鄉，但長期缺乏聚會空間與公共設施，部落孩子玩耍只能利用街道，連每年的豐年祭典都缺乏場地可舉辦。

市長林智堅說，為提升那魯灣聚落整體環境規畫，市府2017年向營建署爭取經費，投入1800萬元完成那魯灣公園廣場綠美化工程，隔年再爭取原民會經費，啟動那魯灣文化聚落新建工程，這將是竹市首座原民地景式文化聚落。

民政處長李季縈表示，那魯灣聚落原缺乏聚會空間、豐年祭典的場域及兒童遊憩設施，市府啟動「那魯灣文化聚落新建工程」，設計上結合建築、地景與遊具，一樓提供部落集會場所，有三間多功能教室，不同大小供各種活動使用，包括課程、開會或部落禮拜等。

二樓以上則設計部落瞭望台、戶外大型溜滑梯、圓形廣場，屋頂平台更有數座小綠色山丘，孩童可在一二樓空間之間盡情奔跑，休憩時更可遠眺寬闊海岸線。

李季縈說，半戶外空間的聚會場所將是豐年祭的最好場地，平時也可規畫假日攤位及文創市集，成為全年齡族人都能使用的多功能建物，即使是17公里海岸線的遊客也能到這棟建築做短暫休憩、眺望海岸。

屋頂部落瞭望台則有數座小綠丘，可坐望遠眺絕美海岸線。示意圖／新竹市政府提供
屋頂部落瞭望台則有數座小綠丘，可坐望遠眺絕美海岸線。示意圖／新竹市政府提供
屋頂部落瞭望台則有數座小綠丘，可坐望遠眺絕美海岸線。示意圖／新竹市政府提供
屋頂部落瞭望台則有數座小綠丘，可坐望遠眺絕美海岸線。示意圖／新竹市政府提供
市府推動「文化聚落新建工程」，打造地景式文化聚落，林智堅關心工程進度。圖／新竹市政府提供
市府推動「文化聚落新建工程」，打造地景式文化聚落，林智堅關心工程進度。圖／新竹市政府提供

豐年祭 阿美族 建築

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