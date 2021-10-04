桃園滯洪池改造生態公園 效仿東京蓋「地下宮殿」

桃園埔心溪流域周邊的桃園區龍山里、蘆竹區中福里、大園區埔心里等地區，每逢豪大雨就淹水，市府以全流域概念整治，將埔心溪上游、退輔會桃園魚殖管理處分線旁的魚管處埤塘，改造成龍山埤塘生態公園，預計明年7月底完工。市府效仿日本東京的「地下宮殿」建造地下防洪池，也成為此工程的一大亮點。

市長鄭文燦表示，升格前埔心溪共進行14項整治工程，升格後改變策略，以全流域概念整治，經費從9700萬元提高到11.27億元，其中一項計畫就是將魚管處滯洪池規畫成龍山埤塘生態公園。

鄭文燦說，未來滯洪池總面積2.12公頃，將浚深7公尺，分為上下兩池，上滯洪池為乾式大草原滯洪池，蓄水量5萬立方公尺，下滯洪池雨水積磚，蓄水量2萬立方公尺；生態園區將設景觀舞台、大草皮、服務中心等，市府還會建市民活動中心，內部有防災教室與管理中心，提供巡守隊及防災教育使用。

水務局長劉振宇指出，埤塘改建工程總經費約7.07億元，其中土地取得約3.8億元、工程費約3.2億元，興建防災教室及管理中心等設施則需近7000萬元。

劉振宇表示，滯洪池結構上池採乾式大草原配置，平時可做為音樂劇場及大型活動空間使用；下池由號稱「地下宮殿」的RC構造滯洪池及雨水積磚組成，地下宮殿可儲存雨水，澆灌上的生態綠廊。