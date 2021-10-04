國道1號南下湖口貨車「折甘蔗」 嚴重回堵逾5公里

國道1號南下88公里湖口到竹北路段，今天上午10時許，發生2輛貨車碰撞事故，其中1輛貨車「折甘蔗」甩停在外線及路肩，另輛貨車則是碰撞後停在內線車道，事故現場一片狼籍，僅剩中線車道勉強能夠通行，國道警方已趕赴現場處理當中。

據了解，這起事故約發生在上午10點50分，當時南下2輛貨車在過湖口服務區大下坡，往竹北方向行駛時，疑似變換車道未注意，而發生碰撞，因而占據了內、外、路肩，後方其他駕駛緊急煞車才未釀成更大追撞。