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國道1號南下湖口貨車「折甘蔗」 嚴重回堵逾5公里
國道1號南下88公里湖口到竹北路段，今天上午10時許，發生2輛貨車碰撞事故，其中1輛貨車「折甘蔗」甩停在外線及路肩，另輛貨車則是碰撞後停在內線車道，事故現場一片狼籍，僅剩中線車道勉強能夠通行，國道警方已趕赴現場處理當中。
據了解，這起事故約發生在上午10點50分，當時南下2輛貨車在過湖口服務區大下坡，往竹北方向行駛時，疑似變換車道未注意，而發生碰撞，因而占據了內、外、路肩，後方其他駕駛緊急煞車才未釀成更大追撞。
不過因為目前現場僅剩中線車道可以通行，因此車流已經從南下88公里處回堵超過5公里，幾乎無法動彈，警方已經派拖車到現場，要將事故貨車拖離，現場也出動工作人員清掃滿地碎片，預計中午12點才能恢復交通順暢。
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