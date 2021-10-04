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竹市議員掛看板挺升格 李妍慧：支持林智堅提案

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
民進黨新竹市議員李妍慧今更新竹科附近的廣告看板，斗大的「升格第7都，大新竹共好」，引起網友共鳴。圖／李妍慧提供
民進黨新竹市議員李妍慧今更新竹科附近的廣告看板，斗大的「升格第7都，大新竹共好」，引起網友共鳴。圖／李妍慧提供

新竹合併議題持續引發熱議，民進黨新竹市議員李妍慧今更新竹科附近的廣告看板，斗大的「升格第7都，大新竹共好」，引起網友共鳴。有網友覺得市議員一年四季看版主題都不同，搭配時尚造型「好像是藝人」；而作為第一個署名立看板挺新竹升格直轄市的民代，李妍慧說，她主張「大新竹共好」正中新竹人宿願，才會激起各大論壇踴躍討論。

針對升格後對民進黨選情的影響，李妍慧指出，大新竹升格沒有政治算計，就是為了解決問題。很多地方人士都希望她盡快表態參選新竹市長，但權衡利弊之後，認為大新竹合併升格更重要，她支持市長林智堅提出的願景，一但合併成功，大新竹未來前景可期，現階段依舊努力深耕基層服務，累積實力，若合併升格不成，才會考慮個人下一步。

園區上班族周先生說，他從大學來新竹至今將近十年，看著高樓平地起、國中小增班、年輕的家庭蓬勃，但除了從小套房搬到公寓大樓之外，塞車問題只有更嚴重，若縣市能合併，重新規畫外環道路線，園區通勤車潮也許可以解決。

現職幼教老師、新竹市土生土長的陳小姐說，由於教育資源落差，竹縣家庭出現投資潮，將孩子戶籍設在竹市精華區，導致很多事實居住在附近的家庭無法就讀鄰近學校。如果大新竹升格，要優先處理學區畫分，紓解新市區的擁擠問題。

掛看板絕對不只廣告而已，而是促進更大的討論機會！李妍慧說，新竹縣市合併升格議題已經討論至少十年，隨著塞車、學區、中央經費分配、廠商設廠需求日漸顯著，現在就是設立大新竹直轄市最恰當的時機，一舉跨越縣市園區三自治體的障礙，才能解決財政、統籌畫分以及城市未來發展的問題。

新竹 民進黨

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