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國民黨桃園黨代表總會長邱奕勝出線 宣布參選中央委員

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
國民黨桃園市黨部及黃國園黨部黨代表聯誼會推舉市黨部主委邱奕勝（左三）擔任桃園市黨代表聯誼會總會長，宣布參選中央委員。記者曾增勳／翻攝
國民黨桃園市黨部及黃國園黨部黨代表聯誼會推舉市黨部主委邱奕勝（左三）擔任桃園市黨代表聯誼會總會長，宣布參選中央委員。記者曾增勳／翻攝

國民黨主席當選人朱立倫當選後，各地黨部佈局動起來，國民黨桃園市黨部昨天召開桃園市黨部及黃國園黨部第21屆黨代表聯誼會，黃國園黨部黨代表聯誼會長選舉，由前市議員楊朝偉當選會長，市黨部出席黨代表並推舉市黨部主委邱奕勝擔任桃園市黨代表聯誼會總會長，邱奕勝今天下午表示，他將參選中央委員、未來不排除競選中常委。

國民黨桃園市21屆黨代表包括地方黨部、黃國園黨部新當選黨代表90多人，包括國民黨市議員、中央委員當然黨代表在內，總共約130人，由市黨部與黃國園黨部黨代表聯會聚會，其中黃國園黨部黨代表聯誼會選舉會長，楊朝偉、中央委員史碩仁、黃國園副主委蕭靖奎3人參選。

桃園黃國園黨代表聯誼會選舉會長，最後由楊朝偉過半數當選，積極爭取中央委員連任的史碩仁表示，全力支持楊朝偉會長、希望黨代表團結一致，為桃園爭取中央委員、中常委勝選。楊朝偉亦說，當選會長後，後續將凝聚力量，為基層黨員服務，協助桃園爭取中央委員、中常委選舉好成績。

桃園地方黨部及黃國園黨部黨代表在聯誼會中，共同推舉邱奕勝擔任桃園黨代表聯誼會總會長，邱表示，他將參選中央委員，未來不排除競選中常委，並將凝聚桃園黨代表團結力量，輔選桃園中央委員參選人爭取佳績，積極為桃園國民黨基層發聲。

國民黨桃園市黨部及黃國園黨部黨代表聯誼會推舉市黨部主委邱奕勝（左三）擔任桃園市黨代表聯誼會總會長，宣布參選中央委員。記者曾增勳／翻攝
國民黨桃園市黨部及黃國園黨部黨代表聯誼會推舉市黨部主委邱奕勝（左三）擔任桃園市黨代表聯誼會總會長，宣布參選中央委員。記者曾增勳／翻攝

桃園 國民黨

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