別讓權益跑掉！桃園航空城11月開發 千棟優先搬遷僅2成5

桃園航空城計畫推動10年即將自11月起實質開發，其中航空城優先搬遷區470公頃完成發價，地主領取法定自動搬遷獎勵金及加碼獎勵期限，「10月底前完成簽署自動搬遷申請書送件」進度慢，桃園市政府地政局今天表示，優先搬遷區符合規定1000棟建物，目前僅2成5簽署送件，扣除1成5申請展延和進中繼社宅，另約6成有600棟建物尚未簽署送件，市府擔心拖延會影響地主權益。

桃園航空城計畫優先搬遷區約470公頃土地，預定11月起進行公共設施整地動工開發，市政府今年8月完成發價，總共94%地主簽署（6%共有地未簽署），至今8成發價入帳，自本月（10月）起進行優先搬遷區地主完成簽署自動搬遷作業，並發放法定自動搬遷獎勵金50%及市長鄭文燦充諾加碼發放的優先搬遷獎勵金25%、房租補助（合法住戶）一次80萬元（違章住戶72萬元）及人口搬遷費一倍。

市府地政局表示，航空城優先搬遷區住戶簽署搬遷約1000棟建物，包括住宅、工廠建物在內，目前已有250戶建物完成簽署自動搬遷申請書送件，住戶只要在10底前完成該申請書送件，即可獲得發放法定自動搬遷獎勵金50%及加碼的優先搬遷獎勵金25%、房租補助80萬元及人口搬遷費。

地政局官員估算，以現有優先搬遷區一棟30坪加強磚造房子核算，法定獎勵金300萬元，若在10月底前完成自動搬遷申請書送件，將可再發放加碼獎勵補助25%、房租津貼一次80萬元及人口搬遷費補助，地主總共可拿到660餘萬元，獎勵幾乎逾一倍。

該優先搬遷區千棟建物25%地主完成送件、約15%地主申請展延送件及申請進住中繼社宅，另600棟建物約6成地主尚未簽署自動搬遷申請書送件，地政局長蔡金鐘表示，已知地主尚未簽署送件原因，多半為地上物複估、原位置保留等因素，市府會加速作業，也籲請優先搬遷區住戶盡速在月底前簽署自動搬遷申請書送件，以免影響自己權益損失。