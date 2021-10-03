桃園試辦專用袋 地方憂垃圾改往山上丟

桃園市八德區及龜山區有4里與新北市交界，為遏止新北市民跨縣市丟垃圾，市府環保局10月開始推動4里專用垃圾袋試辦計畫。當地里長觀察目前已有9成里民改用專用袋，但仍有租屋客不知道這項政策。市議員則認為光靠專用袋政策，無法解決路邊被亂丟垃圾的問題。桃園市環保局表示，會祭出更嚴謹的配套措施，將在熱點設秘錄器稽查，另研議要將檢舉獎金從10％提高75％，提升民眾的檢舉意願。

環保局指出，若亂丟垃圾，依違反廢棄物清理法可罰1200元，還需扣取20％所得稅，檢舉獎金加碼後則可望提升至710元，目前正在研議中，將送法務局評估。

市議員林正峰認為，要阻止新北市民丟垃圾，可以在清潔車或清潔隊員身上裝攝影鏡頭全程錄影，再配合新北市府重罰；如今採用專用袋，短期內或許能遏止越區丟垃圾，卻無法解決道路被沿線丟包垃圾的現象，加上龜山區山坡道路多，難保會有市民把垃圾往山區裡頭丟。

專用袋政策10月上路後，龜山區龍華里長許森能發現，目前大部分里民都開始改用專用袋，麻煩的是有租屋客還不清楚這項政策，到現在還沒到里長辦公室領取，因無法得知轄內到底有多少租屋客，不確定環保局提供的專用袋數量是否充足。

桃園市環境清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，的確有部分租屋客因不了解規定，倒垃圾時還使用一般垃圾袋，清潔隊員發現後會加強宣導，租屋客也可攜帶相關證明文件至各里指定地點領取專用袋，目前以3個月為一期發放100個，若不敷使用，可至里辦公處或在地清潔中隊領取。

不少市民質疑，垃圾處理費隨袋徵收恐被剝兩層皮，環保局一般廢棄物管理科科長梁開忠說，隨袋徵收不但可促進垃圾減量、提高資源分類回收意願，且垃圾少繳費也少；桃園家戶垃圾處理費每年平均隨水徵收850元，以一個袋子1.8元計算，未來隨袋收應可降至400多元，對民眾和政府是雙贏。