桃園中平商圈「台客金句」 夜間點燈瞬成拍照打卡點

桃園中壢站前中平商圈有小西門町之稱，匯集多元族群與文化，假日徒步區更是熱鬧人潮，無論是百年老店、文創餐飲、潮流品牌、美容美髮、異國風味一應俱全，此次因應疫情衝擊，設置了網路流行文化「台客金句」妝點成為街角攝影棚，供民眾拍照打卡。

中平商圈理事長劉柏成表示，疫情讓商圈受到了未見的衝擊，如何轉型與活絡是最大難題，除了常態性舉辦特色活動、街區佈置及環境綠美化，近日選用網路流行文化「台客金句」妝點成為街角攝影棚，加上燈光效果，讓來往民眾拍照分享上傳打卡，創造不同的特色行銷，下個月將再度舉辦聖誕點燈，擴大佈置整個徒步區，也期待年底落成的第1市場與現正施工的郵局影城為商圈帶來更多亮點。