兩萬面國旗賀國慶！10月10日上午10點升旗 桃園國旗屋迎客

距離國慶日到數1周，位於中壢忠貞新村的81歲國旗屋米干老闆張老旺，今年是第27年在雲南文化公園舉行升旗典禮，並掛上2萬面國旗，並於國慶日上午10時準時升旗，現場當天會擺放300張座椅供參與民眾休憩，張老旺表示，只要自己還做得動就會持續下去，也歡迎各界人士來共襄盛舉。

張老旺指出，因為身體變得不好，加上怕妨礙到用路人，因次這次國旗主要都是密集的插在雲南文化公園及停車場，自己花費了10萬元來布置，剩下的都靠捐贈，多到不計其數，雖然減少吊掛的國旗，但國慶日的氛圍也不致減少。

張老旺說，國慶日早上7時會先到桃園市魅力金三角地方特色產業發展協會理事王根深所辦的典禮升旗，當天會有上百輛的重機、自行車及諸多單位一同遊行，結束後再至雲南文化公園主持自己舉辦的升旗典禮，並在10時準時升旗。