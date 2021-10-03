桃園牽罟文化館今環教場所認證掛牌 海廢浮球變盆器

桃園海洋客家牽罟文化館今年通過行政院環境保護署環境教育設施場所認證，成為桃園海岸第一處環境教育設施場所，桃園市長鄭文燦今天出席掛牌儀式，與行政院環境保護署長張子敬共同掛上認證銜牌，鄭文燦也表示，為鼓勵疫後學生校外教學，每人將可獲得500元的補助金。

鄭文燦指出，新屋區客家人口比例達8成，發展出許多有別於近山客庄的半漁半農生活方式 為讓更多人認識珍貴的海客文化，於2019年投入960萬元整修好客莊園，轉型為海洋客家牽罟文化館，也於同年6月正式開館啟用，展示牽罟歷史照片、捕魚器具及相關農漁珍貴文物，並於今年1月經行政院農業委員會公告劃定為新屋海洋客家休閒農業區，成為桃園第10個休閒農業區，整合區內豐富的自然、人文資源及環境生態亮點，奠定推廣海岸環境教育的根基。

鄭文燦表示，海洋客家牽罟文化館是第25個完成的環教認證場域，接著也會將海岸生態旅遊串聯成廊帶，而另外2個認證場所是推動後湖溪招潮蟹的生態廊道、永安濱海植物園，把環境當成永續利用資產；鄭文燦進一步指出，自10月開始為鼓勵疫後學校戶外教學，只要學生到觀光工廠、休閒農場及環教場所，每人補助500元。