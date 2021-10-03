縣市尚未合併 大新竹運輸走廊交通改善計畫先獲獎

新竹縣市雖然尚未合併，但為了改善竹北往來竹科的交通，新竹縣市在2017年就合作辦理大新竹運輸走廊交通改善計畫，並由縣府主導計畫進行，建置多種智慧交通管理系統，改善交通效果也受交通部肯定而獲智慧運輸系統發展建設計畫評鑑優等，今年再獲3000萬補助，同樣將用於智慧運輸改善。

交旅處說明，大新竹運輸走廊計畫主要是針對經國大橋廊帶，透過智慧號誌控制進行車流管理，改善交通壅塞並提升行車安全，其中這次獲得優等的第3期計畫，是透過建置尖峰時段智慧動態號誌控制系統、AI路口轉向量影像偵測器及號誌控制軟體，經長時間收集車流資料分析，調整出符合實際車流變化需求的號誌變換。

縣府交旅處表示，今年交通部也已核定「竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫」及「V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫」，共3000萬元補助，協助新竹縣進行智慧運輸改善交通。

其中V2X技術與應用強化自駕車運行路線計畫是指車聯網應用，將在新竹縣自駕公車會行駛的路線上，尤其是竹北高鐵特區，增設智慧路口防撞警示系統、智慧號誌推播系統及智慧候車站牌等設施，提升自動駕駛公車的行車安全。

竹北交流道周邊智慧交通管理控制系統建置計畫則是因應交流道周邊未來因百貨、球賽所衍生大量車潮，將持續透過大數據車流分析，搭配區域路網動態號誌控制策略，改善壅塞情形提升行車效率。

縣長楊文科說，這次在全國各縣市提報計畫約40件中，有5項計畫獲得優等以上榮譽，其中新竹縣的大新竹運輸走廊計畫成果就獲得肯定，縣府也將會全力加速新竹縣十大交通建設中的經國大橋交通改善工程，盼徹底紓解交通問題。