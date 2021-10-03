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淨海志工今在桃園頒獎表揚 再添7支淨海生力軍

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦宣布，今年得到特優的是保生社區海岸巡護隊，另還有優等2隊，服務獎3隊，貢獻獎8隊，還有回收寶特瓶及海廢獎及諸多個人獎項。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦宣布，今年得到特優的是保生社區海岸巡護隊，另還有優等2隊，服務獎3隊，貢獻獎8隊，還有回收寶特瓶及海廢獎及諸多個人獎項。記者翁唯真／攝影

桃園市長鄭文燦今天出席在新屋農博環境教育園區舉辦的109年度績優淨海志工頒獎暨新進隊伍授旗典禮，表揚19支績優志工團隊，感謝所有志工為桃園海岸的辛勞付出，並授旗給7支新進的淨海隊伍，公開宣示成軍投入。

海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真表示，桃園市政府對於海洋垃圾不遺餘力，還有所有的志工不斷努力，桃園各界不斷在人力、物力支持，讓桃園海洋保護逐步邁向更好的階段。

鄭文燦指出，桃園海岸線共46公里，每年投入2億元預算做海岸保育工作，2018成立海岸管理處開始招募海岸巡護志工，總計580位志工，服務時數達7萬7400小時，中壢、桃園區漁會及台灣中油公司結盟成立3支海洋環保艦隊，有95艘船舶加入，每次出海作業時就會協助打撈海漂垃圾，出勤次數已達4327次，2020年累計清除91.7公噸垃圾。

鄭文燦進一步宣布，今年得到特優的是保生社區海岸巡護隊，另還有優等2隊，服務獎3隊，貢獻獎8隊，還有回收寶特瓶及海廢獎及諸多個人獎項，希望藉此鼓勵更多人投入。

環保局長呂理德表示，根據研究調查報告顯示，海洋垃圾大多為塑膠製品，每年約有 800 萬公噸塑膠廢棄物被倒入海洋中；海管處指出，今年新加入的生力軍包括2支海岸巡護隊、2支環保潛水隊，另為保護珍貴的海岸資源，首度成立3支生態保育隊，加強許厝港濕地、觀新藻礁的巡查頻率及生態調查紀錄，成為公民科學家的一員。

海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真表示，桃園市政府對於海洋垃圾不遺餘力，還有所有的志工不斷努力，桃園各界不斷在人力、物力支持，讓桃園海洋保護逐步邁向更好的階段。記者翁唯真／攝影
海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真表示，桃園市政府對於海洋垃圾不遺餘力，還有所有的志工不斷努力，桃園各界不斷在人力、物力支持，讓桃園海洋保護逐步邁向更好的階段。記者翁唯真／攝影

桃園 海洋垃圾 鄭文燦

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