10米路就密布13條管線 三義雨水下水道工程要等管遷

「前瞻基礎建設計畫─水環境建設」苗栗縣三義鄉水美街（台13線）排水改善工程，縣府規畫2處必須穿越水美街設置雨水下水道，最近試挖赫然發現10公尺寬的路面，地下密布13條管線，其中2條還無主，縣府協調配合管遷，希望排水改善工程明年中可以完工，解決市區水患問題。

三義鄉市區八股路一帶地勢低漥，上游水美街及西邊山區的雨水順勢匯流集中，發生豪大雨時，居民飽受淹水威脅，縣府爭取前瞻建設中央補助，總經費約2700萬元，辦理水美街排水改善工程，3處工區中的八股路排水改善已經完工，另2處工區都要穿越水美街施設雨水下水道，試挖卻發現地下管線密布，台灣電力公司、台灣自來水公司，及中華電信股份有限公司等單位13條管線，必須配合管遷。

縣府水利處最近邀集管線單位協調，查出11條管線有主，另有2條管線不明，水利處指出，11條有主管線，其中1條台電高壓管線，管遷難度較高，另2條無主管線，有可能是管線單位廢管後，並沒有移除，以致仍留在原位置，雨水下水道工程將於最近進場施工，希望管線單位趕緊出面認領，水美街排水改善工程預計明年中完工，發揮上游攔截雨水功能。