桃園漁民捕獲50斤大石斑吸客 竹圍港漁獲、遊客激增

疫情降級緩解後，桃園市竹圍、永安漁港今天周休假日湧現人潮大幅增加，大園漁民陳建祥日前先後出海捕獲野生紅點石斑、龍膽石斑2尾，各42台斤、49台斤，為竹圍漁港現撈最大，桃園區漁會、竹圍漁港海鮮業者今天中午表示，疫情緩和、民眾紛紛出遊，這兩天假期吸引許多愛嘗鮮民眾到竹圍漁港遊玩、品嘗海鮮。

大園漁民陳建祥在臉書貼出，日前出海海釣捕獲重達49台斤野生龍膽石斑魚，今年來難得一見，該石斑魚交由竹圍漁港正福伯活海鮮餐廳料理，提供顧客食用，正福伯老闆娘林正秋說，陳建祥日前繼海釣42台斤野生紅點石斑魚後，再釣到一尾49台斤龍膽石斑魚，並不多見，立即吸引喜愛現撈海鮮的民眾品嘗，最近生意比之前好很多。

桃園區漁會總幹事陳義成表示，竹圍、永安漁港現在的季節性魚類以午仔魚、鯧魚和蝦蟹較多，進入秋季，疫情緩解後，漁民紛紛出海撈捕，偶而會捕獲大型石斑魚等其他魚獲，到目前為止，漁民出海漁獲比去年同期好，也吸引民眾假日前往竹圍旅遊、嘗海鮮。