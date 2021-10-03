結婚超過一甲子 新竹縣12對夫妻獲鑽石婚楷模表揚

新竹縣今天暫停結婚60周年夫妻表揚大會，但獎項仍不缺席，直接由縣長楊文科親自登門致贈琉璃獎座及琺瑯鍋，其中住在湖口鄉的巫義統、巫羅菜妹夫妻已經結婚71年，感情仍十分恩愛，連楊文科都表示要多多向他們學習，夫妻2人之間就是要互相扶持。

楊文科透露，自己與妻子甘秀美已經結婚40多年，但時常夫妻之間還是會有小鬥嘴，有時候如果惹了老婆大人生氣，他總是會用裝傻的方式帶過「老婆如果對我大聲，我就小聲」，避免與老婆吵架，才能維持夫妻間的感情。

近日楊文科前往登門致贈住在湖口鄉的巫義統、巫羅菜妹夫妻，他們互結連理71年，夫妻鶼鰈情深，獲得今年的鑽石婚楷模，就讓楊文科十分欽佩，巫羅菜妹不僅對丈夫十分疼愛，夫妻倆還一起種菜養雞、活動筋骨，讓楊文科讚他們經營家庭有成。

楊文科也到結婚68年的峨眉鄉劉煥增、劉溫香夫妻家中拜訪，夫妻倆說當年是經媒妁之言成親，不過卻幸運彼此遇上對的人，86歲的劉煥增對妻子劉溫香則有滿滿感激，這些年相處偶發的齬齟從來不記仇，也總是關心他有沒有吃飽吃好，賢慧善良、教子有方，讓他心甘情願交出經濟大權。

社會處就表示，今年獲得鑽石婚楷模的還有竹北市的粘曾蘭與粘樹、尖石鄉陳林清與劉雪玉、新埔鎮曾建燈與曾劉秀蓉、橫山鄉鄒阿沐與鄒江英妹、新豐鄉謝明清與謝黃桂蘭、竹東鎮蕭傳和與蕭溫德妹、北埔鄉邱阿標與邱李俊英、寶山鄉李增豐與李何碧蓮、芎林鄉呂理坤與呂劉秀暇、關西鎮吳盛明與古香蘭。