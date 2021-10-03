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頭份市中央路行穿線會轉彎 縣府：人本設計更安全

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市中央路、中興路口的Z字型兩段式行穿線，設計友善行人更安全。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市中央路、中興路口的Z字型兩段式行穿線，設計友善行人更安全。記者范榮達／攝影

苗栗縣最寬的50公尺大道頭份市中央路與中興路口的行人穿越線，並非一直線，中央分隔島還設有圍欄，與一般行穿線大異其趣，人本思維別有用心，Z字型兩段式行穿線全縣唯一示範推廣，縣府根據營建署提升道路品質的9大指標設計，保障行人更安全。

中央路50公尺寬，聯絡苗北雙城頭份市、竹南鎮重要交通幹道，總經費3.4億元「漫步苗北雙城─頭份竹南城市慢行綠網建置計畫」工程，今年3月間完工，涵蓋營建署提升道路品質9大指標，其中，「社區照顧環境建置」指標項下Z字型兩段式行穿線，縣府在中興路口設置示範推動，會轉彎還有圍欄，也引來注目。

縣府工務處長古明弘說，中央路的路幅較寬，擔心行人來不及穿越道路，因此在中央分隔島，包括中興路口等22處加大空間，提供安全庇護，其中，中興路口Z字型設計，主要是人本的思維，行人穿越一側車道後，必須在中央分隔島右轉，面向行車的方向，再穿越另一側車道，縮短橫越馬路距離，讓行人有更足夠的時間及視野，提升安全性。

縣府指出，中央路重要指標還包括「綠色運輸系統-自行車道」設置自行車道近5公里，4920公尺，串連竹南、頭份的自行車道路網；「都市無障礙系統建置」設置E型斜坡道89處，18處路口建置導盲系統；「.街道幸福設施」設立街道家具座椅40座，9處路口設置綠斑馬線；「綠色生態路網建置」 以連續綠帶取代單一植穴，在中央分隔島與人行道綠帶種植15種、737株喬木。

車道 自行車

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