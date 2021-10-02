快訊

不斷更新／視帝、視后出爐！金鐘獎得獎名單看這裡

苗栗西湖被稱環保之鄉 獲選辦理「鄉村地區整體規劃」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣西湖鄉獲縣府選定辦理「鄉村地區整體規劃」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉獲縣府選定辦理「鄉村地區整體規劃」。記者胡蓬生／攝影

西湖鄉獲選定為苗栗縣第一個辦理「鄉村地區整體規劃」的地區，縣府已完成招標作業，至112年底將進行規畫作業，西湖早年曾爭取辦理都市計畫但未能如願，全縣有3個鄉鎮沒有都市計畫，西湖是其中之一，全鄉素有「環保之鄉」美譽，鄉內具有豐富自然生態與地景，且為苗栗縣休閒農業發展重要區位，獲選為鄉村地區整體規劃示範區，縣府將針對鄉內休閒農業發展、交通運輸現況及長照、日照需求等面向鄉親徵求意見，作為計畫初期規畫方向的重要參考。

縣府工商發展處指出，鄉村地區整體規劃的性質有一點類似都市計畫，可說是「非都市的都市計畫」，也會規畫公共設施、盤點基本資料等，但因屬鄉村農業地區，因此會傾向如何規畫休閒農業、交通等，讓地方休閒農業可發展的更好，並配合鄉內需求「量身訂做」，地方想要什麼，由規畫單位來配合，較不同於都市計畫住宅、商業、工業區、公共設施、學校用地等多項限制和比例，因此規畫設計過程會很彈性，強調民眾參與，也會舉辦多場座談會讓郷民表達意見，由規畫單位提供建議並著手規畫設計。

工商處表示，全縣目前僅獅潭、泰安、西湖沒有都市計畫，西湖鄉早年就想辦都市計畫，但鄉民又不願意鄉內過度發展，盼維持鄉村的迷人風 貌，縣府會選定西湖辦理鄉村地區整體規劃示範，除了西湖先前有意願辦理都計，鄉內地籍上還有多達5個鄉村區，因此中選。一般都市計畫公布實施後具有強制力，會落實將各分區割出來並有期程，鄉村整體規畫完成後則是落實於國土計畫當中。

苗栗縣西湖鄉獲縣府選定辦理「鄉村地區整體規劃」。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣西湖鄉獲縣府選定辦理「鄉村地區整體規劃」。記者胡蓬生／攝影

都市計畫 苗栗縣

延伸閱讀

苗栗泰安輕鬆玩 旅遊網、APP同步上線

影／公費流感疫苗開打 苗栗採購數量逾25％人口數

曾進發再獲國際攝影大獎 苗栗縣府表揚

改善海岸遊憩景點 苗栗慢魚海岸獲補助近億元

相關新聞

林智堅訪竹縣前夕 鄭朝方臉書貼文「算計太多」引聯想

新竹市長林智堅今天早上展開大新竹升格請益之旅，首站跨越頭前溪前往新竹縣新埔鎮參訪柿餅農園，不過，今天凌晨曾代表民進黨參選...

苗栗西湖被稱環保之鄉 獲選辦理「鄉村地區整體規劃」

西湖鄉獲選定為苗栗縣第一個辦理「鄉村地區整體規劃」的地區，縣府已完成招標作業，至112年底將進行規畫作業，西湖早年曾爭取...

桃園月底目標疫苗第2劑30% 振興案出籠

桃園市長鄭文燦今天上午前往中壢區新明市場，出席市集巡迴活動，並表示桃園10月底打新冠肺炎疫苗可達第1劑覆蓋率7成，第2劑...

台灣燈會主燈「乘風逐光」 新竹高鐵站前展演計畫告吹

2021台灣燈會因疫情停辦後，交通部觀光局計畫將主燈「乘風逐光」移至高鐵新竹站前展出，縣府原本要在6月搭配主燈展演辦「竹...

林智堅大新竹升格請益 首站喊「縣市合併、好柿花生」

新竹市長林智堅倡議大新竹合併，也盼升格成為第七都，議題持續發酵，林今天啟動大新竹升格請益之旅，首站走訪新竹縣新埔鎮的知名...

青年返鄉 窯場轉型拚觀光

苗栗縣銅鑼鄉銅鑼窯有54年歷史，曾生產全台最大的釀酒陶甕，30歲的第三代窯主張維翰傳承手擠坯技術，拚窯場轉型，串連返鄉青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。