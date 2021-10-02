苗栗西湖被稱環保之鄉 獲選辦理「鄉村地區整體規劃」
西湖鄉獲選定為苗栗縣第一個辦理「鄉村地區整體規劃」的地區，縣府已完成招標作業，至112年底將進行規畫作業，西湖早年曾爭取辦理都市計畫但未能如願，全縣有3個鄉鎮沒有都市計畫，西湖是其中之一，全鄉素有「環保之鄉」美譽，鄉內具有豐富自然生態與地景，且為苗栗縣休閒農業發展重要區位，獲選為鄉村地區整體規劃示範區，縣府將針對鄉內休閒農業發展、交通運輸現況及長照、日照需求等面向鄉親徵求意見，作為計畫初期規畫方向的重要參考。
縣府工商發展處指出，鄉村地區整體規劃的性質有一點類似都市計畫，可說是「非都市的都市計畫」，也會規畫公共設施、盤點基本資料等，但因屬鄉村農業地區，因此會傾向如何規畫休閒農業、交通等，讓地方休閒農業可發展的更好，並配合鄉內需求「量身訂做」，地方想要什麼，由規畫單位來配合，較不同於都市計畫住宅、商業、工業區、公共設施、學校用地等多項限制和比例，因此規畫設計過程會很彈性，強調民眾參與，也會舉辦多場座談會讓郷民表達意見，由規畫單位提供建議並著手規畫設計。
工商處表示，全縣目前僅獅潭、泰安、西湖沒有都市計畫，西湖鄉早年就想辦都市計畫，但鄉民又不願意鄉內過度發展，盼維持鄉村的迷人風 貌，縣府會選定西湖辦理鄉村地區整體規劃示範，除了西湖先前有意願辦理都計，鄉內地籍上還有多達5個鄉村區，因此中選。一般都市計畫公布實施後具有強制力，會落實將各分區割出來並有期程，鄉村整體規畫完成後則是落實於國土計畫當中。
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