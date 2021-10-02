苗栗西湖被稱環保之鄉 獲選辦理「鄉村地區整體規劃」

西湖鄉獲選定為苗栗縣第一個辦理「鄉村地區整體規劃」的地區，縣府已完成招標作業，至112年底將進行規畫作業，西湖早年曾爭取辦理都市計畫但未能如願，全縣有3個鄉鎮沒有都市計畫，西湖是其中之一，全鄉素有「環保之鄉」美譽，鄉內具有豐富自然生態與地景，且為苗栗縣休閒農業發展重要區位，獲選為鄉村地區整體規劃示範區，縣府將針對鄉內休閒農業發展、交通運輸現況及長照、日照需求等面向鄉親徵求意見，作為計畫初期規畫方向的重要參考。

縣府工商發展處指出，鄉村地區整體規劃的性質有一點類似都市計畫，可說是「非都市的都市計畫」，也會規畫公共設施、盤點基本資料等，但因屬鄉村農業地區，因此會傾向如何規畫休閒農業、交通等，讓地方休閒農業可發展的更好，並配合鄉內需求「量身訂做」，地方想要什麼，由規畫單位來配合，較不同於都市計畫住宅、商業、工業區、公共設施、學校用地等多項限制和比例，因此規畫設計過程會很彈性，強調民眾參與，也會舉辦多場座談會讓郷民表達意見，由規畫單位提供建議並著手規畫設計。