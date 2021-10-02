桃園月底目標疫苗第2劑30% 振興案出籠

桃園市長鄭文燦今天上午前往中壢區新明市場，出席市集巡迴活動，並表示桃園10月底打新冠肺炎疫苗可達第1劑覆蓋率7成，第2劑3成的目標，經濟活動與市民生活正逐步恢復。

鄭文燦強調市府拚振興也拚觀光，搭配中央振興5倍券，推出「桃園好市乘雙券」加碼活動，預計10月20日起開放網路登記抽籤，抽中即可用200元振興五倍券換400元桃園好市乘雙券、500換1000、1000換2000，另外還有1000個名額可用5000換1萬2000，總共23萬1000個名額，讓振興消費的雨水下在桃園，帶動市場、夜市、商圈、餐飲等產業復甦。

鄭文燦說，除了「桃園好市乘雙券」，也推出市民限定的「綠色好機車振興方案」，使用桃園好市乘雙券或振興五倍券5000元購買桃園電動機車，採「汰舊換新方案」可讓5000元變2萬1000元，採「新購電動機車方案」可讓5000元變1萬6000元，如果再加計中央及桃園加碼補助後，汰舊換新最高補助2萬6000元，新購電動機車最高補助1萬8000元，限量9000個名額，限定年滿18歲設籍桃園的民眾，申請時間自今年10月8日至12月31日。

經發局長郭裕信表示，「來市場 湊熱鬧」桃園市集巡迴活動有6場，10、11月在新明市場、興國市場、新屋第一市場、南門市場、大湳市場及龜山中和南路攤集區舉辦，活動當天憑市場消費證明，可免費獲得價值250元的福袋一個，每場次限量100個，希望帶動市民朋友逛市場、拿好康，活動詳情請上「桃園有好市」臉書粉絲團查詢。