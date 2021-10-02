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台灣燈會主燈「乘風逐光」 新竹高鐵站前展演計畫告吹

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
2021台灣燈會因疫情停辦後，交通部觀光局計畫將主燈「乘風逐光」移至高鐵新竹站前展出，但因為疫情確定喊卡。圖／取自交通部觀光局網頁
2021台灣燈會因疫情停辦後，交通部觀光局計畫將主燈「乘風逐光」移至高鐵新竹站前展出，但因為疫情確定喊卡。圖／取自交通部觀光局網頁

2021台灣燈會疫情停辦後，交通部觀光局計畫將主燈「乘風逐光」移至高鐵新竹站前展出，縣府原本要在6月搭配主燈展演辦「竹夏星夜季」，未料又碰上本土疫情爆發延期，如今疫情趨緩，不少民眾期待主燈能點亮，但縣府交旅處證實，計畫已告吹。

2021台灣燈會命運多舛，原本年初要在新竹市舉行，碰上部桃事件為避免群聚風險，行政院與新竹市政府宣布停辦，原本規畫「雙主燈」，一是由交通部觀光局主辦的「乘風逐光」，另一主燈則是新竹市府主辦的東門城主燈，後者已在8月份展出。

「乘風逐光」主燈運新竹在地素材如北埔竹子、竹市玻璃，打造超過15公尺模擬風動的藝術裝置，由於台灣燈會停辦，交通部觀光局決定將主燈移師新竹高鐵站前廣場，計畫在端午節展演，縣府還規畫配合推出「竹夏星夜季」活動，孰料疫情又來攪局。

新竹縣政府交通旅遊處處長游志祥說，今年4月份因應2021台灣燈會主燈「乘風逐光」以及7組微風光影燈組將進駐高鐵站前廣場，縣府當時積極籌備「竹夏星夜季」活動，準備邀集表演團隊及文創市集，燈座也已經準備完成，但因5月爆發疫情而延期。

5月中本土爆發迄今將近5個月，疫情已經趨緩許多，但高鐵站前廣場仍不見高15公尺的主燈進駐組裝，也沒有相關活動消息，不少民眾都好奇「什麼時候主燈要來？」

游志祥今天表示，縣府與觀光局契約，談定最遲要在10月10日國慶節前夕，一定要辦理相關活動，但無奈直到9月份時，觀察疫情仍不明朗，原本向觀光局討論是否能延到年底再辦，但觀光局回覆離明年燈會時間太近而婉拒，也因此相關活動都確定停辦。

游也說，原本為了迎接「乘風逐光」主燈，好幾個月前就已配合主燈執行單位與設計團隊進行主燈基座定位，現場基座與電力設備都完成了，就待6月進場，隨著疫情停擺，上個月也決定停辦，主燈依舊在倉庫內沒能亮相；後續展演事宜由觀光局決定。

2021台灣燈會因疫情停辦後，交通部觀光局計畫將主燈「乘風逐光」移至高鐵新竹站前展出，但因為疫情確定喊卡。圖／取自交通部觀光局網頁
2021台灣燈會因疫情停辦後，交通部觀光局計畫將主燈「乘風逐光」移至高鐵新竹站前展出，但因為疫情確定喊卡。圖／取自交通部觀光局網頁
2021台灣燈會因疫情停辦後，交通部觀光局計畫將主燈「乘風逐光」移至高鐵新竹站前展出，但因為疫情影響，縣府交旅處證實，計畫已告吹。記者張裕珍／攝影
2021台灣燈會因疫情停辦後，交通部觀光局計畫將主燈「乘風逐光」移至高鐵新竹站前展出，但因為疫情影響，縣府交旅處證實，計畫已告吹。記者張裕珍／攝影

台灣燈會 疫情 新竹

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