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影／造橋龍昇爭取快捷公車設站 立委促成獲英雄式歡迎

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣造橋鄉龍昇村爭取快捷公車設「潭內站」，試辦期從10月起至12月底。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣造橋鄉龍昇村爭取快捷公車設「潭內站」，試辦期從10月起至12月底。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣造橋鄉龍昇村鄰近高鐵苗栗車站特定區，但高鐵快捷公車卻未在村內停靠，居民反映爭取多年沒結果，最近在立委邱臣遠、賴香伶的協助下，終於成功設站，從10月1日起至12月31日設置「潭內站」並試辦3個月，村內居民盼望快捷公車停靠的願望終於圓夢，賴、邱兩名立委上午搭乘快捷公車到龍昇村與村民座談，受到「英雄式」迎接，當地原本一天僅有幾班客運車班停靠，快捷公車設站後，每小時都有班車，一天往返共42班車，村民對外交通方便許多。

造橋鄉民代表古育誌說，2015年起當地就一再反映爭取快捷公車設站，也向鄉公所、代表會、縣府及民代陳情，但都未能如願，這次很感謝 民眾黨賴香伶、邱臣遠2位立委的支持，邀高鐵局、縣府等單位來會勘了解地方需求，成功推動設站，當地的龍昇國小將朝實驗小學方向發展，有快捷公車停靠，也方便將來跨區就讀的外地學生、家長到校。

龍昇國小校長王世文說，高鐵快捷公車101A線分別從高鐵車站、竹南科學園區發車，每天發車班次分別有21班次，合計共42班車，以往客運班車不多，快捷公車設站後，方便家長搭車到校園，目前龍昇國小申請開辦實驗教育課程已送件。

龍昇村辦公處、反事業廢棄物自救會及村民多人上午10點在台1線公路旁的潭內站拉紅布條迎接賴香伶、邱臣遠到來，熱情高喊「謝謝你」、「我愛你 」，場面熱絡。賴香伶表示，地方爭取設站，但快捷公車行駛路線的站距、設站數、行車時間都有一定限制，因此請交通委員會召委邱臣遠協助邀相關單位會甚並促成，試辦結束後能否設置固定停靠站，還需要鄉親支持搭乘。

立委賴香伶（中）、邱臣遠協助苗栗縣造橋鄉龍昇村爭取到快捷公車設站，上午受到居民英雄式歡迎。記者胡蓬生／攝影
立委賴香伶（中）、邱臣遠協助苗栗縣造橋鄉龍昇村爭取到快捷公車設站，上午受到居民英雄式歡迎。記者胡蓬生／攝影
立委賴香伶、邱臣遠協助苗栗縣造橋鄉龍昇村爭取到快捷公車設站，上午居民列隊在車站迎接兩人前來與地方座談。記者胡蓬生／攝影
立委賴香伶、邱臣遠協助苗栗縣造橋鄉龍昇村爭取到快捷公車設站，上午居民列隊在車站迎接兩人前來與地方座談。記者胡蓬生／攝影

公車 高鐵 賴香伶

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