林智堅大新竹升格請益 首站喊「縣市合併、好柿花生」

新竹市長林智堅倡議大新竹合併，也盼升格成為第七都，議題持續發酵，林今天啟動大新竹升格請益之旅，首站走訪新竹縣新埔鎮的知名柿餅教育農園，攜手竹市麻糬職人學做創新的「好柿匯花生」麻糬。林說，這就是縣市融合創造的美味，期待新竹合併升格，「縣市合併、好柿（事）花（發）生」，之後將持續請益，凝聚地方民意。

林智堅今天和新竹市山田麻糬製造所老闆蔡明哲等人，一早造訪新竹縣新埔鎮的味衛佳柿餅教育農園和老闆呂理鑑會面，在呂的帶領下體驗製作柿餅，一行人學削柿子、捏柿餅，最後則由蔡帶著林智堅等人DIY製作內餡包有柿餅與花生的創新口味麻糬。

今天的新竹升格請益之旅，多名民進黨新竹縣市議員民代、民進黨新竹縣黨部主委彭瑞德都到場，齊聲倡議新竹合併的綠黨市議員劉崇顯、縣議員余筱菁也同框參與。

林智堅說，新竹柿餅與米粉都是在地知名產物，同樣用九降風風乾，「雖然大新竹因分家，但吹著同樣的風、生活在同一片土地上，唯有重新整合資源，才能把新竹的好推銷出去」，麻糬就是縣市融合創造的美味，期待未來有機會竹竹合併、強強合作。

今天林智堅首站大新竹升格請益之旅來訪新竹縣新埔鎮，柿餅農園遊客不少，看見林現身爭相合影，直誇「好年輕」。林說，希望透過大新竹升格請益之旅的實地走訪，第一線聽取市民與縣民聲音，也希望透過產業交流，一同行銷新竹的好味道。