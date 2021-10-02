快訊

不斷更新／視帝、視后出爐！金鐘獎得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林智堅訪竹縣前夕 鄭朝方臉書貼文「算計太多」引聯想

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
今天凌晨曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方在臉書PO文寫下「柿餅仔的宿命」，引起討論。圖／取自鄭朝方臉書
今天凌晨曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方在臉書PO文寫下「柿餅仔的宿命」，引起討論。圖／取自鄭朝方臉書

新竹市長林智堅今天早上展開大新竹升格請益之旅，首站跨越頭前溪前往新竹縣新埔鎮參訪柿餅農園，不過，今天凌晨曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方，在臉書PO文寫下「柿餅仔的宿命」，不僅提到近來最夯的韓劇「魷魚遊戲」如同政治，還說自己在新竹縣深蹲5年多，只為改變家鄉，「算計太多不差我了」，也盼努力能被大家看見。

鄭朝方的貼文正巧在林智堅來訪前夕，格外引起地方關注。林智堅今天受訪被問到此事，僅簡單表示「今天一早起來接連跑幾個行程，沒看到臉書文，會在路上了解一下」；至於今天參訪沒看到鄭朝方參與，林說，出席人員由市黨部主委陳建名邀請。

鄭朝方曾任民進黨發言人、民進黨客家事務部主任，2018年獲黨內徵召參選新竹縣長落敗，2020年再戰新竹縣第二選區立委，以些微差距再度失利，但鄭仍持續蹲點經營新竹縣，最近大新竹合併升格議題延燒，他也在臉書發文寫下自己會堅定地深蹲。

不過，隨著林智堅今天來訪新竹縣新埔鎮，鄭朝方提前在臉書發文發文，提到自己最近經過了新埔，遇到了支持者送上「椪糖柿餅版」，還說「覺得政治就像魷魚遊戲一樣」，政治工作者如同參加遊戲的456個人，既合作且競爭也考驗人性，寫實殘酷。

鄭朝方說，自己笑了笑，「我的初心倒不是要跟誰競爭算計誰」，在竹縣深蹲5年多的他，時常想著有多一點進步力量的同伴，改變家鄉，讓自己的家鄉更美好，「至於算算計計，已經太多，不差我了！」

鄭最後說，自己是當一顆柿餅好了，當一個溫暖的陽光捕手，「不信良善喚不回，也希望我的堅定、我的深蹲、我的努力終究被大家看見！跟我走在一起！」也歡迎邀請大家來新埔走走，看柿餅，吹九降風！

新竹市長林智堅今天早上展開大新竹升格請益之旅，首站跨越頭前溪前往新竹縣新埔鎮參訪柿餅農園。記者張裕珍／攝影
新竹市長林智堅今天早上展開大新竹升格請益之旅，首站跨越頭前溪前往新竹縣新埔鎮參訪柿餅農園。記者張裕珍／攝影

新竹 鄭朝方 柿餅

延伸閱讀

竹市買爆券逾13萬人登錄 林智堅力邀玩風城

林智堅喊大新竹 正國會給軟釘子：跳出單一縣市合併框架

新竹市孔子誕辰釋奠典禮縮小規模 林智堅任正獻官

朱立倫稱大新竹合併議題粗暴 林智堅：應傾聽民意

相關新聞

林智堅訪竹縣前夕 鄭朝方臉書貼文「算計太多」引聯想

新竹市長林智堅今天早上展開大新竹升格請益之旅，首站跨越頭前溪前往新竹縣新埔鎮參訪柿餅農園，不過，今天凌晨曾代表民進黨參選...

苗栗西湖被稱環保之鄉 獲選辦理「鄉村地區整體規劃」

西湖鄉獲選定為苗栗縣第一個辦理「鄉村地區整體規劃」的地區，縣府已完成招標作業，至112年底將進行規畫作業，西湖早年曾爭取...

桃園月底目標疫苗第2劑30% 振興案出籠

桃園市長鄭文燦今天上午前往中壢區新明市場，出席市集巡迴活動，並表示桃園10月底打新冠肺炎疫苗可達第1劑覆蓋率7成，第2劑...

台灣燈會主燈「乘風逐光」 新竹高鐵站前展演計畫告吹

2021台灣燈會因疫情停辦後，交通部觀光局計畫將主燈「乘風逐光」移至高鐵新竹站前展出，縣府原本要在6月搭配主燈展演辦「竹...

林智堅大新竹升格請益 首站喊「縣市合併、好柿花生」

新竹市長林智堅倡議大新竹合併，也盼升格成為第七都，議題持續發酵，林今天啟動大新竹升格請益之旅，首站走訪新竹縣新埔鎮的知名...

青年返鄉 窯場轉型拚觀光

苗栗縣銅鑼鄉銅鑼窯有54年歷史，曾生產全台最大的釀酒陶甕，30歲的第三代窯主張維翰傳承手擠坯技術，拚窯場轉型，串連返鄉青...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。