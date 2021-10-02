林智堅訪竹縣前夕 鄭朝方臉書貼文「算計太多」引聯想

新竹市長林智堅今天早上展開大新竹升格請益之旅，首站跨越頭前溪前往新竹縣新埔鎮參訪柿餅農園，不過，今天凌晨曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方，在臉書PO文寫下「柿餅仔的宿命」，不僅提到近來最夯的韓劇「魷魚遊戲」如同政治，還說自己在新竹縣深蹲5年多，只為改變家鄉，「算計太多不差我了」，也盼努力能被大家看見。

鄭朝方的貼文正巧在林智堅來訪前夕，格外引起地方關注。林智堅今天受訪被問到此事，僅簡單表示「今天一早起來接連跑幾個行程，沒看到臉書文，會在路上了解一下」；至於今天參訪沒看到鄭朝方參與，林說，出席人員由市黨部主委陳建名邀請。

鄭朝方曾任民進黨發言人、民進黨客家事務部主任，2018年獲黨內徵召參選新竹縣長落敗，2020年再戰新竹縣第二選區立委，以些微差距再度失利，但鄭仍持續蹲點經營新竹縣，最近大新竹合併升格議題延燒，他也在臉書發文寫下自己會堅定地深蹲。

不過，隨著林智堅今天來訪新竹縣新埔鎮，鄭朝方提前在臉書發文發文，提到自己最近經過了新埔，遇到了支持者送上「椪糖柿餅版」，還說「覺得政治就像魷魚遊戲一樣」，政治工作者如同參加遊戲的456個人，既合作且競爭也考驗人性，寫實殘酷。

鄭朝方說，自己笑了笑，「我的初心倒不是要跟誰競爭算計誰」，在竹縣深蹲5年多的他，時常想著有多一點進步力量的同伴，改變家鄉，讓自己的家鄉更美好，「至於算算計計，已經太多，不差我了！」