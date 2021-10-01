快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

港府官員IG「十一」國慶出現中華民國國旗 稱遭駭客入侵

竹市買爆券逾13萬人登錄 林智堅力邀玩風城

中央社 / 新竹市1日電

竹市府推出200元五倍券換400元「新竹買爆券」逾13萬人登錄，市長林智堅今天說，不限五倍券，民眾消費滿新台幣500元以上電子發票可抽休旅車等獎，邀請民眾感受風城魅力。

「新竹買爆券」最大獎－紅色MAZDA休旅車今天在新市政府前廣場首度亮相，林智堅表示，截至今天上午，已逾13萬人登錄，歡迎民眾把握機會到竹市消費，買愈多則愈有機會把休旅車開回家。

他指出，配合中央振興五倍券發放，竹市府推出加碼方案，包含5萬份「新竹買爆券」，200元五倍券換400元買爆券，面額50元共8張，分為線上登錄抽籤（https://reurl.cc/pxMpvb）與現場實體兌換兩方式，讓大家到竹市好玩、好吃、好好買。

林智堅表示，從8日起到今年底前，民眾持在新竹市店家消費滿500元以上電子發票，即可線上登錄發票序號參加抽獎，獎品除休旅車，還有iPhone手機等。

他指出，竹市府還攜手在地飯店業者推出「來去新竹住一晚，周周抽Gogoro」，從8日起至今年12月31日止，於48家指定旅宿消費金額須達800元以上並上網登錄發票，可參加Gogoro電動機車抽獎活動。

電子發票 新竹 休旅車

延伸閱讀

林智堅喊大新竹 正國會給軟釘子：跳出單一縣市合併框架

新竹市孔子誕辰釋奠典禮縮小規模 林智堅任正獻官

朱立倫稱大新竹合併議題粗暴 林智堅：應傾聽民意

竹縣民代反合併 林智堅：主流民意是新竹升格第七都

相關新聞

「比房東狠」國中冷氣1度電收10元

桃園市配合中央前瞻補助力推國中小「班班有冷氣」，但民代發現各校電費收取標準不一，甚至1度電收到10元，校方喊冤冷氣保養維...

青年返鄉 窯場轉型拚觀光

苗栗縣銅鑼鄉銅鑼窯有54年歷史，曾生產全台最大的釀酒陶甕，30歲的第三代窯主張維翰傳承手擠坯技術，拚窯場轉型，串連返鄉青...

周休玩樂趣／銅鑼灣小旅行 重溫「冬冬的假期」

銅鑼鄉缺乏大山、大水知名景點，但在經濟部中小企業處支持下，銅鑼窯銅鑼億品企業社推出銅鑼灣系列小旅行，深入角落發現銅鑼人文...

多項工程進度落後 桃市體育局執行力受質疑

桃園市體育局109年度歲出預算編列20.3億元，結果只用了9.3億元，遭審計處點名，尤其楊梅體育園區工程落後，龜山國運中...

享趣泰安玩App 吃玩住全網羅

竹苗拚疫後消費、觀光，苗栗縣泰安鄉公所昨天宣布推智慧旅遊網站及享趣泰安玩App，讓民眾「一機在手、暢遊泰安」，還有5大主...

機車駕訓補助用罄 桃竹苗4縣市加碼

考機車駕照前要先上駕訓班，觀念漸成熟。桃竹苗4縣市今年獲交通部補助2000個名額，通過考照可領1300元補助，今年報考熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。