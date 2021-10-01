竹市買爆券逾13萬人登錄 林智堅力邀玩風城

竹市府推出200元五倍券換400元「新竹買爆券」逾13萬人登錄，市長林智堅今天說，不限五倍券，民眾消費滿新台幣500元以上電子發票可抽休旅車等獎，邀請民眾感受風城魅力。

「新竹買爆券」最大獎－紅色MAZDA休旅車今天在新市政府前廣場首度亮相，林智堅表示，截至今天上午，已逾13萬人登錄，歡迎民眾把握機會到竹市消費，買愈多則愈有機會把休旅車開回家。

他指出，配合中央振興五倍券發放，竹市府推出加碼方案，包含5萬份「新竹買爆券」，200元五倍券換400元買爆券，面額50元共8張，分為線上登錄抽籤（https://reurl.cc/pxMpvb）與現場實體兌換兩方式，讓大家到竹市好玩、好吃、好好買。

林智堅表示，從8日起到今年底前，民眾持在新竹市店家消費滿500元以上電子發票，即可線上登錄發票序號參加抽獎，獎品除休旅車，還有iPhone手機等。

他指出，竹市府還攜手在地飯店業者推出「來去新竹住一晚，周周抽Gogoro」，從8日起至今年12月31日止，於48家指定旅宿消費金額須達800元以上並上網登錄發票，可參加Gogoro電動機車抽獎活動。