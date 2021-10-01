感謝疫苗捐贈國家但國旗弄顛倒？竹市府：疑遭惡作劇

為感謝捐贈台灣疫苗的日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等6個國家，新竹市政府上周在新竹漁港升上各國國旗，卻疑遭人惡作劇，將波蘭國旗顛倒升上去，看似變成「印尼國旗」，市議員黃文政也在臉書發文，希望相關單位能重視；對此，市府指出，應是有人刻意更動，嚴厲譴責這種行為，已向警方報案，另對於民代未經查證就發文表示遺憾。

市府指出，市府感謝各國，絕對會尊重，國旗是國家的象徵，絕對不可詆毀，9月25日市府將各國國旗升上的第一時間都是正確的，有畫面可佐證，10月1日拍攝時卻出現國旗掛反現象。

市府表示，發現國旗顛倒，第一時間就立刻處理，目前的現況是正確的，除向警方報案，調閱監視器釐清，畢竟國旗位置高，更動有危險性，另外，也會要求警方加強巡查。由於旗桿的設計並沒有鎖的問題，初步研判恐是有心人士惡作劇將國旗顛倒。