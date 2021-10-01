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苗栗泰安輕鬆玩 旅遊網、APP同步上線

中央社 / 苗栗縣1日電

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，苗栗縣泰安鄉公所配合振興國旅政策，推出泰安鄉智慧旅遊網及享趣泰安玩APP，方便民眾查詢旅遊資訊、規劃遊程。

苗栗縣長徐耀昌、泰安鄉長劉美蘭今天出席在縣府大廳舉辦的記者會，共同啟動「泰安智慧旅遊網」及「享趣泰安玩APP」，邀請民眾在疫情趨緩後，造訪泰安，體驗泰安鄉的豐富人文與自然生態。

劉美蘭表示，泰安鄉為原鄉地區，居民多為泰雅族及客家族群，今年結合科技推出專屬旅遊網站及APP，讓民眾輕鬆快速查詢泰安鄉熱門景點、美食店家、溫泉住宿、露營及交通指引等相關資訊，同時也可透過APP自訂行程及規劃私房行程，結合google定位安排行程路線與距離，提供最簡單、方便且實用的旅遊好幫手。

徐耀昌表示，泰安鄉擁有好山好水，泰安溫泉在交通部觀光局舉辦台灣溫泉界最高榮耀「金泉獎」評比活動中，榮獲最大獎「十泉十美獎」第2名佳績，在地甜柿、竹筍等農特產品更是最佳伴手禮，縣府將持續結合地方公所，推動觀光休閒帶動產業升級。

劉美蘭指出，泰安鄉公所連續第6年推出泰安文化生態輕旅行，今年10月9日至11月20日規劃5大主題行程、10梯次，包括「泰雅文化生態漫遊」、「中興、士林部落文化生態輕旅」、「竹林秘境古道行」、「梅園文化生態巡禮」及「雪見生態漫遊」，讓民眾透過在地導覽解說、DIY、射箭體驗、享受原鄉風味餐等方式，認識泰雅族部落傳統文化及原鄉生態環境。

劉美蘭說，輕旅行活動明天起開放線上報名，並結合智慧型手機「打卡」功能，在鄉內6大打卡景點合影拍照打卡上傳，即可參加抽獎。

溫泉 徐耀昌 疫情

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