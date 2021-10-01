台中市將開放部分休閒娛樂場所 與中央一致

台中市政府今天表示，將與中央做法一致，放寬電子遊戲場業、資訊休閒業、錄影節目帶播映場所、視聽歌唱業、桌遊等營業場所規定；但舞廳、酒家、酒吧等則暫不開放。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布規劃5日起，將有條件開放電子遊戲場業等部分休閒娛樂場所。

市府表示，將與中央採一致態度，逐步且漸進式放寬部分營業場所，電子遊戲場業、資訊休閒業、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱業（自助式KTV及電話亭KTV）、桌遊等營業場所。

市府指出，放寬的營業場所除應符合預約制、實聯制、量體溫、加強通風換氣外，不得有陪侍服務行為，從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天，還需依經濟部後續公布的相關各場所防疫管理措施指引辦理。

依照中央流行疫情指揮中心初步規劃電子遊戲場所、資訊休閒場所通則外，市府表示，還要遵守顧客以1人1機遊玩，定時執行環境機台清消等防疫管理措施。

至於視聽歌唱場所，市府指出，除飲水外不得飲食、唱歌時需全程戴口罩，且每組顧客消費完，應清消包廂環境設備，維持場所良好通風，每2小時換氣等措施；其他營業場所也需依經濟部公布各場所防疫管理措施指引辦理，市府後續將依疫情滾動式調整各項措施。

此外，其他如舞廳、酒家、酒吧等類似的休閒娛樂場所，市府表示，因指揮中心考量仍有近距離接觸疑慮，仍然維持暫不開放。