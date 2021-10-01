影／公費流感疫苗開打 苗栗採購數量逾25％人口數

苗栗縣今天起分兩階段開打公費流感疫苗，縣內65歲以上未接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗，以「左流右肺」左手打流感疫苗、右手打肺炎鏈球菌的方式接種，由各鄉鎮市衛生所提供這2種疫苗同時接種服務。

苗栗縣長徐耀昌與疾病管制署北區管制中心副主任楊玉玟、衛生局長張蕊仙、竹南鎮長方進興等人上午8點專程至竹南衛生所關心流感疫苗施打情況。

徐耀昌表示，因應目前正執行新冠疫苗接種，專家建議新冠及流感2種疫苗接種間隔應至少7天，各衛生所及合約醫療院所因接種量能開打日期有所不同，民眾可先洽合約醫療院所進行網路或電話預約，以確保可施打到疫苗並節省排隊等候時間。