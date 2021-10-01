影／公費流感疫苗開打 苗栗採購數量逾25％人口數
苗栗縣今天起分兩階段開打公費流感疫苗，縣內65歲以上未接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗，以「左流右肺」左手打流感疫苗、右手打肺炎鏈球菌的方式接種，由各鄉鎮市衛生所提供這2種疫苗同時接種服務。
苗栗縣長徐耀昌與疾病管制署北區管制中心副主任楊玉玟、衛生局長張蕊仙、竹南鎮長方進興等人上午8點專程至竹南衛生所關心流感疫苗施打情況。
徐耀昌表示，因應目前正執行新冠疫苗接種，專家建議新冠及流感2種疫苗接種間隔應至少7天，各衛生所及合約醫療院所因接種量能開打日期有所不同，民眾可先洽合約醫療院所進行網路或電話預約，以確保可施打到疫苗並節省排隊等候時間。
張蕊仙指出，苗栗縣今年採購的公費流感疫苗共13萬8000劑，約占全縣人口數四分之一多，今年接種分2階段，第1階段開打對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧服務等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職、五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11大類族群；第2階段開打對象為50至64歲無高風險慢性病成人，開打時間為11月15日。
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