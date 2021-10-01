快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

影／公費流感疫苗開打 苗栗採購數量逾25％人口數

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣今天起分兩階段開打公費流感疫苗，縣內65歲以上未接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起分兩階段開打公費流感疫苗，縣內65歲以上未接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣今天起分兩階段開打公費流感疫苗，縣內65歲以上未接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗及流感疫苗，以「左流右肺」左手打流感疫苗、右手打肺炎鏈球菌的方式接種，由各鄉鎮市衛生所提供這2種疫苗同時接種服務。

苗栗縣長徐耀昌與疾病管制署北區管制中心副主任楊玉玟、衛生局長張蕊仙、竹南鎮長方進興等人上午8點專程至竹南衛生所關心流感疫苗施打情況。

徐耀昌表示，因應目前正執行新冠疫苗接種，專家建議新冠及流感2種疫苗接種間隔應至少7天，各衛生所及合約醫療院所因接種量能開打日期有所不同，民眾可先洽合約醫療院所進行網路或電話預約，以確保可施打到疫苗並節省排隊等候時間。

張蕊仙指出，苗栗縣今年採購的公費流感疫苗共13萬8000劑，約占全縣人口數四分之一多，今年接種分2階段，第1階段開打對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧服務等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中職、五專一至三年級學生、6個月內嬰兒的父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11大類族群；第2階段開打對象為50至64歲無高風險慢性病成人，開打時間為11月15日。

苗栗縣今天起分兩階段開打公費流感疫苗，縣內65歲以上未接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗，並以「左流右肺」方式接種。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣今天起分兩階段開打公費流感疫苗，縣內65歲以上未接種過23價肺炎鏈球菌疫苗的長者，可同時免費接種肺炎鏈球菌疫苗，並以「左流右肺」方式接種。記者胡蓬生／攝影

流感疫苗 衛生所 苗栗縣

延伸閱讀

曾進發再獲國際攝影大獎 苗栗縣府表揚

苗栗第3所自造及科技中心在竹南成立 培育學子科技實力

國際攝影大賽常勝軍 曾進發獲苗縣府表揚

苗縣與聯大攜手 建構「廉能苗栗、優質工程」合作機制

相關新聞

新竹縣今開打流感疫苗 3醫療院所受理預約打高端

新竹縣政府今天指出，竹縣今開打流感疫苗，總計14萬3000劑四價公費流感疫苗分2階段接種。另中央高端疫苗供貨穩定，凡滿2...

苗栗第3所自造及科技中心在竹南成立 培育學子科技實力

苗栗縣竹南自造教育及科技中心上午在竹南國中揭牌啟用，這是縣內在北、中、南成立的第3所自造教育中心，縣長徐耀昌期許竹南科技...

新竹市進擊的公園2.0又1座！ 和平公園今開工

新竹市政府推動「進擊的公園2.0」計畫，以遊具多樣化、增加綠地、無障礙空間3大原則改造轄內10座公園，繼興南公園啟用後，...

桃市國中冷氣1度收到10元 議員批：比出租套房還狠

桃園2019年推動國中小學班班有冷氣政策，配合中央前瞻預算補助，教育局預計明年2月全部裝設完畢，但目前已有學校在使用，且...

199頭以下養豬場禁用廚餘 竹縣58家續養暫無退場

防堵非洲豬瘟，農委會公告10月起199頭以下豬場禁用廚餘、動物性廢渣等，並祭出轉用飼料、退場的補助機制。新竹縣統計轄內有...

影／享趣泰安玩APP推出 一機在手暢遊泰安

苗栗縣泰安鄉公所配合振興國旅政策，推出智慧旅遊網站及享趣泰安玩APP，盼提供民眾「一機在手、暢遊泰安」的便利，鄉公所同時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。